Скорее всего, вам не хватает времени. Проблема может заключаться в том, что вы тратите слишком много его на мелочи, и тогда не успеваете сделать то, что для вас действительно важно. И всего несколько привычек помогут перераспределить его так, чтобы вы успевали все.

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Распределите время на блоки

Это разделение – чрезвычайно простой, а впрочем, и эффективный способ управления временем. Занимает он всего минуту, а пользы дает очень много. Он поможет четко понять, как будет организован ваш день и что вы должны сделать.

Распишите себе задачи на каждый отрезок времени – это даст понимание того, что времени у вас на самом деле достаточно много. Делайте это каждый день.

Выполните самую трудную задачу сразу

Очень часто прокрастинации способствует тяжелая задача, нависающая над вами, и за которую вам очень не хочется браться. Вместо этого просто сделайте его сразу и не откладывайте на вечер. Лучше всего взяться за сложную работу с самого утра, а на вечер оставить приятные и простые задачи.



За тяжелую работу лучше браться сразу / Фото Pexels

Микровизуализация

Попробуйте визуализировать свой день после того, как разделили его на блоки. Так вы создадите двойной якорь для мозга и хорошо запомните свой раздел. Плана будет намного приятнее и проще придерживаться.

Запустите таймер

Этот инструмент – наиболее недооценен для увеличения продуктивности. Таймер привязывает вас к текущей задаче и не позволяет отвлекаться от работы. Ваш мозг помнит, что таймер включен, и будет оставаться сосредоточенным, а у вас создастся ощущение ответственности.