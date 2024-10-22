Фіалки цвістимуть цілу зиму: потрібні два копійчані засоби

Кімнатні фіалки – це одні з найбільш популярних домашніх квітів, і недарма. Їхнє цвітіння заворожує красою і може тривати місяцями, якщо не забувати про правильний догляд.

Іноді навіть досвідчені квітникарі стикаються з такою проблемою: на фіалках з'являються все нові й нові листочки, рослина виглядає здоровою, але квітів немає. Що робити у такому випадку, знають далеко не всі, але Поради 24 діляться кількома секретами.

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Як доглядати за фіалками

У кліматичних умовах України фіалка – це рослина кімнатна. І для того, аби вона добре росла на вашому підвіконні, потрібно забезпечити їй рівний, теплий та трохи вологий клімат. В таких умовах вона може цвісти до 10 місяців на рік, тобто практично постійно.

Ось кілька основних факторів, про які потрібно подбати.

Освітленість. Дуже важливо правильно вибрати місце для горщика з фіалкою, адже світло має потрапляти на рослину протягом 12 годин на день. Для цього в період короткого дня буде достатньо підсвічувати горщики люмінесцентними лампами. Коли світла бракує, листочки бліднуть та видовжуються.

Дуже важливо правильно вибрати місце для горщика з фіалкою, адже світло має потрапляти на рослину протягом 12 годин на день. Для цього в період короткого дня буде достатньо підсвічувати горщики люмінесцентними лампами. Коли світла бракує, листочки бліднуть та видовжуються. Температура. Рекомендована температура – це 20 – 24 градуси. Саме в таких умовах фіалка буде найімовірніше цвісти.

Рекомендована температура – це 20 – 24 градуси. Саме в таких умовах фіалка буде найімовірніше цвісти. Вологість. Щоб фіалка довго і часто цвіла, потрібно зважати на вологість повітря, аби вона була вище, ніж 50%.

Щоб фіалка довго і часто цвіла, потрібно зважати на вологість повітря, аби вона була вище, ніж 50%. Полив. Для цвітіння полив має бути помірним. Не можна заливати фіалку, але й не давайте рослині пересихати. Вода також має бути м'якою, чистою та добре відстояною, кімнатної температури.



Фіалку потрібно вчасно поливати / Фото Pexels

Як змусити фіалку цвісти

Квітникарі з досвідом переконані, що натуральна підгодівля може суттєво стимулювати цвітіння будь-якої фіалки. Для цього можна використати інгредієнти, які знайдуться у кожному домі: йод та деревний попіл.

Деревний попіл. Це добриво стане чудовим фосфорно-калійним підживленням, що може розкислити ґрунт та відлякати усіх шкідників.

Йодний розчин також стимулює цвітіння.

Для того, щоб приготувати перше добриво, потрібно столову ложку попелу розвести у літрі води та лишити на 3 години, після цього добре перемішавши. Розчином можна поливати фіалку раз на два тижні.

А йодний розчин готується з 1 краплі йоду на 3 літри води у сезон для фіалки достатньо буде трьох таких підгодівель.