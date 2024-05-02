Боротьба з бур'янами – це та неприємність, із якою городникам та садівникам доводиться зіштовхуватися кожного року. Та замість того, щоб годинами полоти город, ви можете скористатися кількома іншими дієвими методами.
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Як позбутися бур'янів на городі
Дуже популярним методом боротьби із бур'янами стало мульчування, адже воно досить ефективне та універсальне. Мульча – це те, що допомагає також запобігти і пересиханню та перегріванню ґрунту.
Для того, щоб мульчувати землю у вас на городі чи в саду, ви можете використовувати органічні матеріали – наприклад, солому, траву, тирсу, кору та торф. Також підійдуть і неорганічні альтернативи – агроволокно чи плівка.
А товстий шар мульчі, що досягатиме 10 – 15 сантиметрів у товщину, також зможе ефективно запобігати проростанню однорічних бур'янів. Втім, багаторічні бур'яни все ще можуть подолати його, нехай і з деякими труднощами. Та якщо ви регулярно видалятимете ці бур'яни, зрештою вони виснажаться і їх ростиме набагато менше.
Бур'яни на городі можна видалити мульчуванням / Фото Pexels
Народні способи боротьби із бур'янами
З бур'янами на городі борються вже дуже давно – з часів появи сільського господарства. І люди використовували різні методи та засоби для того, щоб прибрати їх, а деякі виявилися особливо ефективними.
- Оцет – потрібний розчин оцту з додаванням солі; він допоможе пригнітити ріст бур'янів. Для ефективності можна також додати трохи рідкого мила, а обприскування проводити на порожніх ділянках, інакше можна пошкодити культурні рослини.
- Спирт – слабкий розчин його використовують для обприскування чи поливу землі. Це може стимулювати активний ріст насіння бур'янів, і тоді його можна видалити ще до посадки культурних рослин.
- Сіль і сода – метод підходить для того, щоб боротися із бур'янами на доріжках і у міжряддях. Але він також може нашкодити ґрунту і зробити його непридатним для вирощування культурних рослин.