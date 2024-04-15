Плющ зникне з саду назавжди: допоможе ефективний природний метод

Плющ може бути красивим, коли він росте в обмежених кількостях. Та ця рослина надзвичайно стійка і дуже швидко росте, тож знищити її дуже складно.

Якщо у вас на ділянці розрісся плющ, ви вже точно помітили, що викорінити його зовсім не просто. Він дуже стійкий і росте із шаленою швидкістю. Щойно вам здавалося, що ви нарешті впоралися з проблемою, як він знову проростає, наче ні в чому не бувало. Та, на щастя, тут може допомогти один перевірений спосіб.

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Як знищити плющ на ділянці

Англійський плющ може бути, певно, найбільш неприємною рослиною на усій ділянці, адже вона росте дуже безконтрольно. і також не варто думати, що він нешкідливий: плющ може душити дерева, вкривати рослини повністю і продовжувати рости. Тож це робить його ідеальним місцем, де можуть ховатися гризуни, а ви точно не хочете допустити цього на своїй ділянці.

Тож є один метод знищення рослини, під час якого вам не доведеться напружувати спину, висмикуючи пагони плюща один за одним. Та перед тим, як почати, вам варто знайти і одягнути свій захисний одяг – а саме окуляри та рукавички.

Ключ до знищення англійського плюща полягає у тому, щоб спершу зрізати або збити лози. Ви можете використати секатор. Після цього заберіть лози плюща якомога далі. Не зривайте їх з дерева чи іншої рослини, адже це може її серйозно пошкодити. Після того, як ви відріжете лози біля кореня, вони незабаром помруть та звільнять свою хватку.



Плюща можна легко позбутися / Фото Pexels

Наступний крок – це використання хімічних засобів для знищення бур'янів. Та якщо ви не хочете використовувати "хімію", ви все ще можете легко позбутися плюща. Тоді вам потрібно використати натуральний спрей, що зроблений з білого оцту та мила для посуду.

Мило потрібне для того, щоб оцет осів на плющі. Та будьте обережні, щоб не розподілити суміш на ті рослини, які ви хочете вберегти. Найкращий час для використання цього засобу – вдень, коли світить сонце і не прогнозують дощів протягом кількох днів.

Після використання засобу ви можете полишити плющ на кілька тижнів, а коли цей термін спливе, позбутися його повністю. Тоді плющ послабить своє зчеплення з ґрунтом, і все, що вам потрібно буде зробити – це взяти граблі та згребти його докупи.