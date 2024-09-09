Дім буде пахнути осінню: як самостійно зробити освіжувач повітря

Восени дім набуває зовсім інших барв. Якщо влітку нам хотілося якомога швидше вибігти з дому на прогулянку в парк, то восени все більше часу хочеться проводити у своїй оселі. Щоб вам було приємно перебувати в кімнаті, радимо створити освіжувачі повітря, які нададуть вашому простору приємного аромату.

Кожен з нас асоціює осінь із запахом яблук, спеченої шарлотки, какао чи гарбузового пирога. На основі кількох інгредієнтів можна створити чудові запахи для дому.

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Як зробити освіжувач для дому

Вони доволі бюджетні та будуть тривалий час зберігати чудовий запах вдома. Хімічні ароматизатори є не дуже корисними, а часом навіть дуже різкими, тому краще виготовити для дому освіжувач своїми руками.

Вам знадобиться шкірка апельсина та кілька паличок кориці. Все це треба змішати у невеличкій каструлі з водою. Інгредієнти треба довести до кипіння, а після цього зменшити вогонь. Нехай суміш так покипить ще 45 хвилин. Ця суміш може лежати на вашій кухні кілька днів, а для того, щоб дім наповнився ароматом, достатньо буде увімкнути газ на кілька хвилин.



Палички кориці нададуть освіжувачу характерного аромату / Фото Pexels

Також цю суміш можна повністю остудити та перелити в ємність з пульверизатором й обприскувати рідиною кімнати.

Шкірка апельсина та кориця – це не єдине, що може бути у каструлі. Ви також можете додати всередину цедру лимона, шкірку від яблук, ваніль, гвоздику чи розмарин.

У суміш можна додавати різноманітні улюблені ефірні олії, які додадуть отриманому запаху ще більшого аромату. Окрім того, що вам буде приємно перебувати вдома, такий освіжувач ще й прибере неприємні запахи, які можуть бути від домашніх улюбленців.