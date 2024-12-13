Навіть кислі мандарини стануть солодкими: елементарний лайфхак на 2 хвилини

Купити кислі мандарини напередодні свят – це дуже неприємно. Втім, засмучуватися не варто, адже фрукти ще можна врятувати.

Солодкість мандаринів визначається всього двома факторами – низьким рівнем кислотності та високим вмістом цукру у м'якоті, повідомляє 24 Канал. Втім, неправильні умови вирощування можуть призвести до того, що фрукт стане кислим.

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Чому мандарини стають кислими?

Коли цей цитрус виростає не солодким, а кислим, це може бути ознакою того, що рослині не вистачає поживних речовин, і що під час формування плодів влітку ґрунт стояв сухий.

Окрім того, кислість мандаринів може залежати і від сорту, а також причиною може бути те, що урожай зібрали надто рано.

Також, виявляється, якщо ви вже випадково купили кислі плоди, ситуацію ще можна виправити без особливих зусиль. Потрібно буде застосувати всього кілька лайфхаків.



Мандарини можна зробити солодшими / Фото Pexels

Як зробити мандарини солодкими?

По-перше, викидати такі фрукти точно не варто. Але і їсти їх кислими також не потрібно. І для підсолодження фруктів вам навіть не знадобиться цукор – достатньо буде звичайної води.

Потрібно взяти глибоку місткість, у яку влізуть всі фрукти, та наповнити її гарячою водою, аби терпіли руки. Після цього викладіть туди усі мандарини та почекайте приблизно 10 хвилин. Дістаньте фрукти з води, опустіть їх у таз чи ванну з крижаною водою та залиште ще на 5 хвилин.

Ця проста дія допоможе швидко виправити смак придбаних фруктів. Втім, це не єдиний спосіб покращити смак мандаринів та збільшити їхню солодкість. Інший секрет – це використання мікрохвильової печі. Потрібно поставити їх у неї на 30 секунд на максимальну потужність.

Втім, їсти мандарини можна буде тільки після того, як вони повністю охолонуть. Для цього цитрусові можна ненадовго поставити у холодильник. Та зважайте на те, що після такої обробки зберігатися довго мандарини не будуть.

Але якщо ви хочете надалі не користуватися такими лайфхаками, потрібно дізнатися кілька інших – про те, як завжди обирати солодкі мандарини прямо у магазині.