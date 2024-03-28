Напередодні Великодня чимало людей не хочуть використовувати для крашанок та писанок хімічні барвники, натомість намагаються знайти замінники серед речей, що вже є вдома. В давнину для цього слугувало усе, що містить пігмент: ягоди, кора, листя, овочі та трави.

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Жовтий колір

Якщо ви хочете знайти хороший жовтий колір для крашанок, ви можете використати кілька різних барвників: куркуму та ромашку. Остання дасть вам світло-жовтий колір. Для того, щоб отримати розчин, вам потрібно зварити яйця у дуже міцному ромашковому чаї – на літр води використайте 5 чайних пакетиків.

Та якщо ви залишите крашанки у настої на ніч, колір стане ніжно-коричневим, а не жовтим. Натомість куркума дасть зовсім інші результати. На літр води вам потрібно додати 3 столові ложки спеції та прокип'ятити протягом 15 хвилин. Яйця тоді стануть яскраво-жовтими.

Помаранчевий колір

Досягти цього відтінку завдяки природним барвникам зовсім непросто і, можливо, яскравий колір не вийде взагалі.

Для барвника вам потрібно змішати:

пачку паприки;

пачку куркуми;

3 морквини;

0,5 літра води.

Зелений

Для отримання цього кольору вам знадобиться дуже міцний відвар із замороженого шпинату, свіжої кропиви, петрушка та всієї іншої зелені, що вам вдасться знайти. Занурте яйця у настій та залиште так на ніч, і на ранок отримаєте болотний колір.



Для фарбування яєць підходять натуральні барвники / Фото Pexels

Блакитний

Для того, щоб отримати блакитний колір, ви можете використати червонокачанну капусту. Її потрібно опустити в каструлю, залити водою та кип'ятити на вогні протягом 45 хвилин. Дайте відвару охолонути, а після цього додайте до нього кілька ложок оцту та покладіть яйця, що перед тим зварили, на 30 хвилин у відвар.

Синій

Для більш насиченого відтінку вам може знадобитися сік ягід – наприклад, чорниці чи лохини. Ви можете взяти заморожений продукт та розтерти їх у пюре та додати трохи води.

У розчині замочіть яйця на три години та отримаєте надзвичайно вражаючий результат. Для темно-синього кольору ви можете використати каркаде та гібіскус.