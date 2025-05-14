Що робити, якщо рушники жорсткі й смердять: один засіб вирішить проблему

Махрові рушники через кілька використань можуть почати віддавати поганим запахом й перестати бути такими м’якими, як раніше. Переживати не варто, оскільки викидати їх не доведеться. Варто скористатися лише одним дієвим лайфхаком.

Грубі й шорсткі рушники є досить неприємними до тіла й можуть викликати подразнення, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб повернути м’якість рушникам, їх потрібно правильно прати.

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Як прати рушники, щоб вони стали м’якими

На банних рушниках залишаються залишки від гелю для душу чи інших доглядових засобів. Під час прання ці залишки складно відмиваються й з часом накопичуються на тканині, від чого рушники стають доволі жорсткими.

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Для збереження м’якості рушників, радимо використовувати м’який мийний засіб для прання. Замість порошку краще використовувати гель, який не пошкодить натуральних волокон.



Махрові рушники знову стануть м'якими / Фото Pexels

Рекомендовано сушити рушники не в сушарці, а природним способом на свіжому повітрі. Вітер допоможе перемішати волокна й зберегти їхню м’якість. А от для того, щоб вивести жорсткість й поганий запах – додайте під час прання звичайний оцет.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, на якому режимі найкраще прати постільну білизну, аби вона служила вам роками.

Треба половину склянки оцту налити в барабан перед завантаженням рушників та запустити цикл. Столовий оцет допомагає відновити м’якість рушників та зробить їх свіжими. Поганого запаху від різкого оцту не буде, оскільки після завершення циклу прання він зникне.