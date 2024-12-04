Махрові рушники блищатимуть чистотою: 5 простих способів оновити їх

Немає нічого приємнішого, аніж вийти з душу і одразу ж загорнутися у м’який, чистий рушник, що пахне свіжістю. Але якщо він жорсткий, і його навіть після прання не покидає аромат плісняви, це цілком може зіпсувати настрій.

На щастя, повернути рушникам первозданну чистоту та свіжість досить просто за допомогою домашніх способів, повідомляє 24 Канал з посиланням на “Чистота”. І якщо ви хочете очистити свої рушники, потрібно дотримуватися всього кількох рекомендацій від експертів.

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Як правильно відбілювати махрові рушники?

Білі рушники – це ідеальний спосіб створити у ванній кімнаті відчуття чистоти – звісно ж, за умови, що ці рушники чисті. І перед пранням білої тканини матеріал потрібно попередньо замочити, і це необхідний процес перед основним чищенням.

Ось кілька правил, яких потрібно дотримуватися:

відбілювати білі рушники потрібно одними способами, а кольорові – іншими;

після кожного методу потрібно парти рушник у машинці;

не залишайте рушники мокрими у розчині більше, ніж на 30 хвилин;

вивчіть етикетку на рушнику перед чищенням.

Сік з лимона для білих рушників

Перший спосіб – це сік з лимона, і він точно допоможе впоратися навіть з найбільш складними плямами на рушниках. Для того, щоб використати спосіб, підготуйте теплу воду та 100 мілілітрів соку лимона і замочіть у цій суміші рушники на 20 хвилин. Після цього сполосніть тканину та киньте рушники у машинку.

Використовувати потрібно температуру не більше, ніж 40 градусів. Якщо лимон залишив неприємний кислий запах на рушниках, тоді можна використати звичайний кондиціонер для тканини.



Лимонний сік корисний для прання / Фото Pexels

Оцет

Цей засіб підходить і для кольорових, і для білих рушників. Змішайте 250 мілілітрів оцту в 1 літрі води та помістіть рушник у розчин на 20 хвилин. Ретельно сполосніть його та покладіть у пральну машину. Використовуйте режим на 600 обертів і не беріть більше, адже через це рушник може стати твердим і неприємним на дотик.

Сода

Сода – це простий і водночас ефективний засіб, який підходить для очищення білих та кольорових махрових рушників. Підготуйте теплу воду та додайте в неї 200 грамів соди. Залиште рушники у розчині на пів години та ретельно прополощіть. Виперіть у пральній машинці.

Лимонна кислота

Цей засіб діятиме не гірше, ніж сода. На літр теплої води потрібно додати приблизно 5 столових ложок засобу. Замочіть рушники та виперіть їх у машинці.

Відбілювач

Цей засіб підходить тільки і винятково для білих рушників, тож не варто навіть намагатися з його допомогою почистити кольорові речі. Зверніть увагу на інструкцію на відбілювачі та залийте його гарячою чи холодною водою. Замочіть рушники на годину та сполосніть у воді. Після цього потрібно випрати речі у машинці.