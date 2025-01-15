5 причин, чому ваша вітальня виглядає захаращеною і маленькою
Вітальня – це зазвичай найбільша кімната у всій квартирі, але через всього кілька помилок у плануванні вона може виглядати дуже маленькою.
Чимало людей мріють про велику вітальню, в якій можна буде без проблем розмістити усі меблі, полиці, книги та решту дрібничок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living. Втім, насправді кімната у вашій квартирі може бути більша, ніж здається.
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Надто багато прикрас
Так, на жаль, у вас у вітальні може бути забагато аксесуарів та різних декоративних предметів: картин, книг, рослин, рамок тощо. І навіть якщо усі вони дуже гарні, це може однаково створити ілюзію безладу.
Намагайтеся залишати вільний простір, на якому очі зможуть відпочити. Та це все ж не значить, що потрібно розлучитися з усією колекцією улюблених речей.
Меблі не підходять за розміром
Надто великі чи надто малі меблі можуть створити неправильне враження про кількість простору у вашій вітальні. Вони також можуть зробити кімнату незграбною та заповненою купою речей.
Перед тим, як купувати меблі, виміряйте кімнату. Залишайте простір між меблями, а також обирайте крісла та дивани на ніжках – вони створюють відчуття простору та повітря.
Забагато картин на стінах
Залиште трохи вільного простору на стінах вітальні – не варто повністю заповнювати їх картинами. Це виглядатиме надмірно, і кімната здаватиметься меншою та неприбраною, навіть коли насправді вона в ідеальному порядку.
Картин на стінах не має бути дуже багато / Фото Pexels
Багато паперів
Вітальня ніколи не має бути звалищем для паперів, документів, квитанцій та чеків. І якщо ви приберете усі записи у відведений для цього ящик чи на полицю, ви відразу ж відчуєте збільшення простору.
Надто багато іграшок
Зазвичай у вітальні трапляється звалище іграшок, якщо у домі є маленькі діти. Іграшки, що розкидані по усіх поверхнях, ускладнюють збереження охайного, цілісного вигляду, і це може порушити призначення кімнати як спільного та багатоцільового простору.