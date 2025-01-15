5 причин, почему ваша гостиная выглядит загроможденной и маленькой

Гостиная – это обычно самая большая комната во всей квартире, но из-за всего нескольких ошибок в планировке она может выглядеть очень маленькой.

Многие мечтают о большой гостиной, в которой можно будет без проблем разместить всю мебель, полки, книги и остальные безделушки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living. Впрочем, на самом деле комната в вашей квартире может быть больше, чем кажется.

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Слишком много украшений

Да, к сожалению, у вас в гостиной может быть много аксессуаров и различных декоративных предметов: картин, книг, растений, рамок и тому подобное. И даже если все они очень красивые, это может все равно создать иллюзию беспорядка.

Старайтесь оставлять свободное пространство, на котором глаза смогут отдохнуть. Но это все же не значит, что нужно расстаться со всей коллекцией любимых вещей.

Мебель не подходит по размеру

Слишком большая или слишком маленькая мебель может создать неправильное впечатление о количестве пространства в вашей гостиной. Они также могут сделать комнату неуклюжей и заполненной кучей вещей.

Перед тем, как покупать мебель, измерьте комнату. Оставляйте пространство между мебелью, а также выбирайте кресла и диваны на ножках – они создают ощущение пространства и воздуха.

Слишком много картин на стенах

Оставьте немного свободного пространства на стенах гостиной – не стоит полностью заполнять их картинами. Это будет выглядеть чрезмерно, и комната будет казаться меньше и неубранной, даже когда на самом деле она в идеальном порядке.



Картин на стенах не должно быть очень много / Фото Pexels

Много бумаг

Гостиная никогда не должна быть свалкой для бумаг, документов, квитанций и чеков. И если вы уберете все записи в отведенный для этого ящик или на полку, вы сразу же почувствуете увеличение пространства.

Слишком много игрушек

Обычно в гостиной случается свалка игрушек, если в доме есть маленькие дети. Игрушки, что разбросаны по всем поверхностям, затрудняют сохранение опрятного, целостного вида, и это может нарушить назначение комнаты как общего и многоцелевого пространства.