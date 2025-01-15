Январь – это первый месяц года, и многие именно сейчас избавиться от всех плохих привычек и начать год с "чистого листа", сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, о некоторых привычках вы могли даже не догадываться.

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Листание соцсетей перед сном

Для многих людей это привычный успокаивающий ритуал – перед сном посмотреть короткие видео с TikTok, полистать ленту Инстаграм и тому подобное. Впрочем, это только негативно влияет на вашу способность расслабиться и начать засыпать.

Докторка Зишан Хан убеждена, что гаджеты стоит откладывать по крайней мере за 30 минут перед сном. Или же вы можете выйти на совершенно новый уровень и вообще сделать свою спальню зоной, свободной от телефона.

Пренебрежение физической активностью

Для многих людей между работой и домашними делами очень сложно найти время для регулярных тренировок. Впрочем, это не значит, что от привычек сидячего образа жизни нельзя избавиться. Ведь именно он способствует стрессу, проблемам с физическим здоровьем и плохому настроению.

Когда мы отказываемся от мысли, что физическая активность имеет значение только тогда, когда она интенсивная, даем возможность включить в жизнь больше движения. Помогут даже короткие прогулки или 5-минутные тренировки во время перерывов на работе.

Пропускаете перерывы на работе

Независимо от того, работаете ли вы в офисе, или из дома, привычка работать во время перерывов точно не приносит вам ничего хорошего. Отдых не нужно заслужить, и вы не получите вознаграждения за то, что пропускаете перерыв.

Даже если у вас есть всего 5 минут, воспользуйтесь ими – можно прогуляться, проветрить голову и восстановить мозг и тело.



Пропускать перерывы на работе не стоит / Фото Pexels

Делаете импульсивные покупки

Избегание импульсивных покупок не только улучшит положение вашего кошелька, но и положительно повлияет на психическое здоровье. Импульсивные покупки часто приводят к стрессу и беспорядку, а это способствует напряжению и плохому настроению.

Для того, чтобы избежать импульсивности в покупках, вы можете попробовать "правило 24 часов" – подождите всего день перед тем, как делать несущественную покупку и оцените, действительно ли вам нужен этот товар.

Не устанавливаете границы

Независимо от того, говорится ли об отношениях, работе или личной дружбе, брать на себя больше, чем вы можете справиться – это не лучший путь. Чрезмерные обязательства и неумение сказать "нет" могут привести к истощению, обид и напряженности в отношениях.

Пренебрежение заботой о себе

Отсутствие заботы о себе влияет не только на вас, но и на ваших близких. И регулярная забота о себе означает также, что вы сможете показывать ее и другим. И этот уход за собой необязательно должен быть 12-этапным уходом за кожей, или включать покупку дорогих оздоровительных товаров.

Вместо этого вы можете попробовать вести дневник, медитировать, готовить свои любимые блюда и заниматься спортом, что приносит вам удовольствие.