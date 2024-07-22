Прибрати пухнастість волосся дуже легко: одиниці знають про цей лайфхак

Незалежно від типу вашого волосся, скоріш за все, вам хоч раз за життя доводилося стикатися з проблемою: воно стає пухнастим та не хоче вкладатися у зачіску.

Якщо ви шукаєте легкий і, головне, швидкий трюк, який може повернути пухнастому волоссю шовковисту гладкість, тоді ви вже знайшли відповідь. Для цього вам знадобиться звичайний предмет, який можна знайти на будь-якій кухні.

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Як прибрати пухнастість волосся

Фахівці з укладки волосся переконані, що існує один на диво простий та легкий спосіб боротьби із волоссям, яке неприємно кучерявиться від вологи. І він здивує вас не тільки незвичністю, але й простотою.

Дуже часто пухнастість волосся стає великою проблемою саме влітку, тому потрібно знайти способи боротися із цією напастю. І допоможе вам у цьому кухонна фольга. Все, що вам потрібно зробити – це загорнути волосся у фольгу та обережно протягнути її по всій довжині пасма.

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Цей метод на диво дієвий, адже металеві заряди знімають статичну електрику з вашого волосся. Спосіб займає зовсім мало часу, і ефект може бути короткочасним. Втім, він все ж миттєво може полагодити будь-яку неслухняну зачіску.



Волосся можна легко випрямити / Фото Pexels

Але для того, аби волосся залишалося слухняним, потрібно також подбати й про правильний догляд за ним, а саме: вчасне миття голови, використання засобів догляду: кондиціонера та масок для волосся. Також ніколи не можна забувати про термозахист.