У мережі є багато порад щодо того, як саме видаляти вапняний наліт, однак часом стає важко зрозуміти, що саме справді допомагає. Одна користувачка поділилася лайфхаком, який дійсно допомагає видалити вапняний наліт. Для цього вона використовує один кухонний інгредієнт.

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Як видалити вапняний наліт з душу

Тіктокерка радить уникати відбілювачів та замість них використовувати воду та оцет. Її відеоролик зібрав вже кілька мільйонів переглядів. Оцет добре відчищає душові лійки, оскільки кислотні властивості допомагають розчинити мінеральні відкладення та накопичення бруду.

Видалення нальоту простим методом: дивіться відео

Якщо ваша лійка в нальоті, то в поліетиленовий пакет налийте оцет та помістіть її на ніч. Зранку промийте її водою та почистьте старою зубною щіткою.



Вапняний наліт можна легко відчистити / Фото Pexels

Такий метод можна використовувати для лійок з нержавіючої сталі. Лійки з делікатним покриттям, до прикладу, з латуні, не можна замочувати на довше, ніж на 30 хвилин.

Душову лійку також можна очистити за допомогою суміші. На 1 літр теплої води вам знадобиться пів склянки оцту та 3 столові ложки соди. У скляний чи емальований посуд занурте лійку на 30 хвилин, а після цього промийте й протріть щіткою.