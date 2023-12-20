Не обов’язково в кожній оселі на Новий рік повинна бути штучна чи жива ялинка. Часто невеликий простір не дозволяє розмістити габаритну ялинку, тож ви можете скористатися цікавими альтернативами.

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Проявіть трохи творчості та створіть своїми руками ялинковий декор, який ідеально впишеться у вашу кімнату.

Картонна ялинка

Якщо у вас в квартирі є картонна коробка, то виріжте з неї фігурки ялинки та з’єднайте через центральний проріз. Ви можете зробити їх декілька штук та прикрасити маленькими гірляндами.

Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік
Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Lovely Indeed

Соснова шишка

Наклейте на конусноподібну форму соснові шишки та сухофукти. Ви можете прикрасити виріб мінімалістичними бантиками і також додати тоненьку гірлянду.

Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік
Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Ялинка з книжок

Цей метод дуже простий та знайомий нам всім. Вам знадобляться книги різних розмірів. Найбільші розгорніть та поскладайте одну на іншу. З кожним кроком рухайтеся до все меншої книги доки не завершите ялинку найменшою.

Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік
Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Зимова гілочка

Поруч з ялинками та різдвяними віночками завжди продаються зелені гілочки. Придбайте їх на додайте прикраси у вигляді кульок чи бантиків. Аналогічний метод можете використати до звичайної дерев’яної гілки.

Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік
Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Різдвяний ананас

На наших столах в період новорічних свят часто є ананаси. Перед тим, як його порізати, додайте йому родзинки завдяки маленьким кулькам. Такий святковий фрукт подарує настрій вам та гостям.

Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік
Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest