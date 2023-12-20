Не обов’язково в кожній оселі на Новий рік повинна бути штучна чи жива ялинка. Часто невеликий простір не дозволяє розмістити габаритну ялинку, тож ви можете скористатися цікавими альтернативами.

До теми 5 універсальних подарунків, які оцінить кожна людина

Проявіть трохи творчості та створіть своїми руками ялинковий декор, який ідеально впишеться у вашу кімнату.

Картонна ялинка

Якщо у вас в квартирі є картонна коробка, то виріжте з неї фігурки ялинки та з’єднайте через центральний проріз. Ви можете зробити їх декілька штук та прикрасити маленькими гірляндами.



Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Lovely Indeed

Соснова шишка

Наклейте на конусноподібну форму соснові шишки та сухофукти. Ви можете прикрасити виріб мінімалістичними бантиками і також додати тоненьку гірлянду.



Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Ялинка з книжок

Цей метод дуже простий та знайомий нам всім. Вам знадобляться книги різних розмірів. Найбільші розгорніть та поскладайте одну на іншу. З кожним кроком рухайтеся до все меншої книги доки не завершите ялинку найменшою.



Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Зимова гілочка

Поруч з ялинками та різдвяними віночками завжди продаються зелені гілочки. Придбайте їх на додайте прикраси у вигляді кульок чи бантиків. Аналогічний метод можете використати до звичайної дерев’яної гілки.



Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest

Різдвяний ананас

На наших столах в період новорічних свят часто є ананаси. Перед тим, як його порізати, додайте йому родзинки завдяки маленьким кулькам. Такий святковий фрукт подарує настрій вам та гостям.



Цікаві альтернативи ялинкам на Новий рік / Фото Pinterest