5 ознак зіпсованих печериць: ніколи не їжте їх

Печериці – це дуже поширені гриби, та потрібно уважно обирати їх ще у магазині, адже надзвичайно неприємно придбати зіпсований продукт. А у випадку грибів це може бути ще й небезпечно.

Гриби входять до дуже великої кількості страв – і святкових, і повсякденних. А серед грибів одними з найбільш поширених є печериці, які також часто називають шампіньйонами. Та для того, щоб страва вийшла смачна, потрібно обрати дуже свіжі гриби.

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Колір

Зверніть увагу перш за все на колір грибів, коли ви вибираєте їх у магазині. Свіжий продукт повинен мати білий чи зовсім трохи рожевий колір. Якщо гриби вже сірі чи коричневі, це може свідчити про те, що продукт вже не надто свіжий.

Форма капелюшка

У молодих і щойно зрізаних печерицях капелюшок може бути обтічним, або ж з гладеньким, на крайній випадок – мати "луску". Якщо ви обираєте гриби і вже помітили на ній жовті чи чорні плями, брати такі гриби не варто, адже, скоріш за все, вони вже зіпсовані.

А якщо печериці вже дуже старі, то капелюшок може стати плоским і великим.

Вигляд плівочки між ніжкою та капелюшком

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На свіжих і молодих грибах плівочка буде виглядати щільною і матиме білий колір. Та якщо плівка пошкоджена, це може бути чіткою ознакою – гриб вже зіпсований, або ж був зрізаний дуже давно.



Важливо завжди обирати свіжі печериці / Фото Pexels

Зріз ніжки

Якщо є можливість подивитися на те, як виглядає зріз ніжки вашого гриба, тоді виділіть на це зайву хвилинку. Якщо він виглядає темним і сухими – печериця майже напевно зіпсована.

Щільність грибів

Свіжі печериці будуть пружними та досить твердими. А ось гриби, які здаються досить слизькими на дотик, брати не варто – це вказує на те, що в них вже почалося гниття.