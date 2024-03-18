Надто велика кількість солі може зіпсувати будь-яку, навіть найсмачнішу страву. Тож цю помилку потрібно якомога швидше виправити, щоб не довелося переводити продукти. І у цьому вам допоможуть кілька простих порад.

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Як врятувати пересолену кашу

Якщо ви готували гречку чи рис, або ж булгур чи будь-яку іншу кашу, і вона виявилася пересоленою, вам потрібна буде ще одна каструля. В неї засипте ще тієї ж сухої крупи, проте не соліть її. Після приготування обидві крупи потрібно змішати, і у такий спосіб ви отримаєте ідеальну страву, яка буде ідеальною за рівнем солоності.

Та є ще один спосіб, який допоможе зменшити відчуття солоності – ви можете взяти різні обсмажені овочі та урізноманітнити свою крупу ними. Головне – не соліть їх під час приготування. Зважайте на те, що саме картопля та морква надзвичайно добре вбирають сіль.



Пересолену кашу потрібно виправити / Фото Pexels

Як врятувати пересолений суп?

Тут також існує кілька варіантів, тож ви можете обрати той, який подобається вам найбільше. Перш за все ви можете спробувати злити частину вашого бульйону та додати замість нього несолоний бульйон або ж звичайну воду.

Або ж ви можете долити до супу бульйону чи води, не зливаючи його частину попередньо. Та будьте готові до того, що тоді консистенція вашої страви може суттєво змінитися.

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Ось ще і третій варіант для вигадливих господинь – додайте до супу трохи рису. Для цього його потрібно загорнути у марлю та опустити у воду приблизно на 15 – 20 хвилин. Після цього дістаньте готовий рис, і можете використовувати його як окрему страву. А спробувавши суп ви помітите, що він вже не такий солоний, як раніше.