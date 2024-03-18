Слишком большое количество соли может испортить любое, даже самое вкусное блюдо. Поэтому эту ошибку нужно как можно скорее исправить, чтобы не пришлось переводить продукты. И в этом вам помогут несколько простых советов.

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Как спасти пересоленную кашу

Если вы готовили гречку или рис, или булгур или любую другую кашу, и она оказалась пересоленной, вам нужна будет еще одна кастрюля. В нее засыпьте еще той же сухой крупы, однако не солите ее. После приготовления обе крупы нужно смешать, и таким образом вы получите идеальное блюдо, которое будет идеальным по уровню солености.

Но есть еще один способ, который поможет уменьшить ощущение солености – вы можете взять различные обжаренные овощи и разнообразить свою крупу ими. Главное – не солите их во время приготовления. Учитывайте то, что именно картофель и морковь чрезвычайно хорошо впитывают соль.



Пересоленную кашу нужно исправить / Фото Pexels

Как спасти пересоленный суп?

Здесь также существует несколько вариантов, поэтому вы можете выбрать тот, который нравится вам больше всего. Прежде всего вы можете попробовать слить часть вашего бульона и добавить вместо него несоленый бульон или обычную воду.

Или же вы можете долить в суп бульона или воды, не сливая его часть предварительно. Но будьте готовы к тому, что тогда консистенция вашего блюда может существенно измениться.

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Вот еще и третий вариант для изобретательных хозяек – добавьте в суп немного риса. Для этого его нужно завернуть в марлю и опустить в воду примерно на 15 – 20 минут. После этого достаньте готовый рис, и можете использовать его как отдельное блюдо. А попробовав суп вы заметите, что он уже не такой соленый, как раньше.