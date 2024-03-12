5 ознак, що вам вже потрібно робити ремонт вдома: зверніть на них увагу

Ремонт – це те, що чимало людей відкладають на потім із тих чи інших причин. Та як зрозуміти, що вже настав час привести до ладу своє помешкання? На щастя, є кілька неочевидних ознак, які можуть дати вам підказку.

Звісно, іноді у власників квартири для ремонту не вистачає часу, а іноді – коштів. Часом бракує мотивації, або ж ви боїтеся, що результат буде виглядати гірше, ніж до ремонту. Та все ж рано чи пізно настає момент, коли ремонт стає вже не забаганкою, а справді необхідним заходом. І важливо вчасно зрозуміти, що настав час діяти.

Цікаво Ці суперпродукти сповільнять старіння після 40 років: що треба їсти

Дефекти на стінах, підлозі та стелі

Одна з досить явних ознак того, що настав час ремонтувати житло – це комбінація із підлоги, що скрипить, шпалер, що починають відвалюватися та побілки, яка вже тріскається.

Отож, зверніть увагу на такі ознаки у своєму житлі:

обдертий лінолеум;

відколи на підлозі;

ламінат, який взявся хвилями;

труби, що протікають.

Якщо у вас виникнула одна з цих проблем, можна обмежитися і простими рішеннями: наприклад, завішати картиною пляму на стіні, а дірку на лінолеумі прикрити килимком.

Природний знос

Можливо, ваша побілка на стелі стала темнішою, а фарба – вигоріла? Що ж, це також ознака, що потрібно вдатися до ремонту. В кімнатах тоді починає швидше накопичуватися пил, а кахель та підлогу доводиться мити із сильнодійними засобами.

Все це може створити атмосферу запустіння і прибрати затишок, до якого прагнуть більшість власників квартир. У такому випадку цілком достатньо буде просто перефарбувати стелі, переклеїти шпалери чи замінити дерев'яні косяки. Тоді інтер'єр буде виглядати більш свіжим.

Поганий запах

Про цю ознаку думають далеко не всі, а дарма. Якщо у вашому домі постійно погано пахне, це може означати, що потрібно зробити деякий ремонт. Якщо запах не зникає навіть після постійного провітрювання, використання саше та ароматичних паличок, це може значити, що природні аромати людського житла ввібралися у оздоблення кімнат, і це оздоблення потрібно замінити.



Поганий запах у домі може бути проблемою / Фото Pexels

Тож у такому випадку саме час приготуватися до косметичного ремонту.

Поява цвілі на стінах

Цвіль може бути ще однією причиною поганого запаху, і якщо у вас шпалери, стеля чи підлога покриті такими темними плямами, пора зробити ремонт. Грибок погано впливає не тільки на загальний вигляд вашого житла, але і на самопочуття мешканців дому, а також стає причиною специфічного запаху та може пошкодити цілісність оздоблення дому.

Морально застарілий ремонт

Звісно, фрагменти стін, викладені штучним каменем, пластикові карнизи та гіпсокартонні перегородки ще якесь десятиліття тому були модними, але зараз такий ремонт складно назвати актуальним. Якщо ви відчуваєте, що оздоблення вашої квартири морально застаріло, тоді час замислитися над тим, щоб його замінити.