Дієтологи кажуть, що після 40 років треба особливо ретельно слідкувати за своїм харчуванням та запроваджувати здорові звички.

Дивіться також Як прискорити втрату ваги: 6 дієвих порад, які працюють

Окрім того, тіло починає зазнавати певних змін через втрату м’язової маси, гормональні зміни пов’язані з менопаузою тощо. Дієтологиня Лорен Манекер розповіла, які саме продукти треба частіше вживати у 40-річному віці.

Авокадо

З віком наш організм виробляє менше колагену та еластину, тож це впливає на текстуру та молодість шкіри. Відновити пружність допоможе авокадо, яке є найкращим суперпродуктом. Фрукт багатий корисними жирами, які допомагають живити шкіру та зменшувати запалення.

Мигдаль

Мигдаль містить багато вітаміну Е та антиоксидантів, які допомагають захищати шкіру від ультрафіолету та сприяє відновленню регенерації шкіри. Дослідження зазначає, що жінки, які в постменопаузі вживали мигдаль, мали меншу інтенсивність зморшок.



Мигдаль є дуже корисним горіхом / Фото Pexels

Гранат

Фрукт багатий на поліфеноли, які захищають шкіру від пошкодження ультрафіолетом, зменшує запалення та сприяє виробленню колагену. Гранат здатен покращити структуру та еластичність шкіри. Вживайте фрукт чи 100% гранатовий сік, щоб отримати всі переваги.

Куркума

Спробуйте додавати до страв таку спецію як куркума. Сполука під назвою куркумін також забезпечує захист від ушкоджень, які викликає окислювальний стрес.

Фісташки

Вільні радикали атакують здорові клітини тіла, тому це пошкодження сприяє запаленню та накопиченню окислювального стресу,

– зазначила Лорен Манакер.

За її словами, це може прискорити старіння, тому варто вживати продукти, які багаті антиоксидантами. Саме фісташки мають високу антиоксидантну здатність. Всього лише жменя горіхів може позитивно вплинути на старіння клітин.

Лосось

Червона риба також допомагає уповільнити старіння. У лососі міститься багато нежирного білка, який особливо корисний для всіх людей, яким понад 40 років. Також лосось багатий омега-3 жирними кислотами, які допомагають знизити ризик серцевих захворювань.