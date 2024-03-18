Як дуже швидко звузити пояс на штанах: обійдеться без ушивання

Дуже часто жінки із тонкими таліями зіштовхуються з проблемами під час вибору штанів, адже вони можуть добре сидіти на стегнах і ногах, але заширокі у талії. Та виправити цю проблему досить просто.

Для того, щоб будь-який ваш образ виглядав ідеально, перш за все потрібно подбати про те, щоб ваш одяг пасував вам за фігурою. І для цього іноді навіть не потрібно братися за голку та нитку – можна обійтися простішими способами.

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Як звузити штани у талії

Перш за все для звуження одягу у талії вам потрібно одягнути свої штани. Після цього знайдіть стрічку та відріжте два шматочки від неї. Їх просуньте у петлі для ременя з одного та іншого боку – так, як це показує блогерка Таня.

Ця проста ідея може вирішити вашу проблему із надто широкими штанами – вони виглядатимуть досить красиво, і у вас це не забере дуже багато зусиль.

Та ви можете скористатися і кількома іншими способами, які будуть не менш корисними для звуження штанів у талії. Якщо вам потрібно, щоб талія зменшилася зовсім трохи, вам потрібно замочити штани у дуже гарячій воді приблизно на 15 хвилин. Після цього ви маєте перекласти їх у тазик з холодною водою і дістати звідти за ще кілька хвилин.

Штани після усіх цих процедур потрібно віджати, висушити, і потім ви знову можете їх носити. Зважайте, що згодом вони знову розтягнуться, проте для кількох прогулянок такого способу цілком вистачає.

Ще один простий спосіб – зйомні ґудзики. Такі ви можете знайти у будь-якому спеціалізованому магазині або ж замовити у інтернеті. Ґудзик чіпляють на пояс штанів там, де це необхідно. І тоді ви можете його застібати та ходити так, наче все було так і продумано виробником.