А все тому, що коли мокре волосся доторкається до постільної білизни та подушки, то створюють ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів.

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Цих мікроскопічних комашок приваблюють мертві клітини шкіри в постільній білизні. Також вони з’являються в спальнях з високим рівнем вологості. Саме тому рекомендують змінювати постільки кожних два тижні та міняти наволочку, щоб мінімізувати контакт з пиловими кліщами.



Не лягайте спати з мокрим волоссям / Фото Pexels

Є кілька найпоширеніших ознак того, що у вашому ліжку завелися шкідники. Ви можете їх зауважити, якщо в кімнаті ви постійно зустрічаєтеся з основними подразниками:

Сухий кашель;

Свербіж шкіри;

Чхання;

Утруднене дихання;

Сверблячі та червоні очі;

Порушений сон.

Для того, щоб не переживати, що на вашій подушці кишить пиловими кліщами, завжди висушуйте волосся перед тим, як будете лягати спати. Лише 1 грам пилу може містити сотні пилових кліщів, тому не забувайте періодично змінювати постіль. Взагалі, експерти не радять зберігати подушки понад 2 роки.

Окрім того, лягаючи спати з мокрим волоссям, ви також можете розмножити кількість грибків та бактерій. Також зустрічається подразнення шкіри. Якщо ж лягати спати так постійно, то з часом це лише призведе до лущення шкіри та сухості.