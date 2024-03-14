Волосся – це досить важливий і помітний елемент зовнішності, тож доглядати за ним варто ретельно, адже воно вважається одним із складників краси. І для того, щоб воно було і красивим, і здоровим, потрібно правильно доглядати за пасмами та не припускатися деяких помилок.

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Сон з мокрою головою

Спати з мокрою головою – це та звичка, шкідливість якої дуже часто недооцінюють. Коли ви лягаєте спати із мокрим волоссям, воно може стати особливо вразливим, а під час сну воно також контактує із подушкою, і це тертя може призвести до значних пошкоджень. Окрім того, вологе волосся через тепло вашого тіла може також пересушитися. Як наслідок – ламкість і пошкодження.

Окрім того, спати з мокрою головою не варто й через те, що внаслідок цього волосся втратить природний блиск та здоровий вигляд. Тож якщо ви полюбляєте мити голову ввечері, варто все ж спершу дочекатися, поки голова повністю висохне, а вже потім лягати спати.

Природне сушіння волосся

Чимало людей вважають, що сушіння феном може призвести до погіршення якості вашого волосся, проте насправді досить шкідливим може бути і сушіння на повітрі. Справа в тому, що коли ви не використовуєте фен, волога у волоссі випаровується повільніше.

З одного боку, це зручно – бо вам не потрібно витрачати час на сушіння феном. Втім, те, що волосся вологе, може зрештою призвести до досить несподіваних проблем: зокрема, ламкості та посічених кінчиків.

Тож найкращим варіантом буде використовувати фен на низькій температурі або ж витирати волосся рушником із мікрофібри, який може ввібрати велику кількість вологи.

Нехтування термозахистом

Так, термозахист – це те, чим ви точно маєте користуватися, якщо хочете мати міцне та здорове волосся. Насправді це один із ключових елементів, якщо ви використовуєте фен, вирівнювач чи будь-які інші термічні засоби для укладки.

За допомогою таких засобів ви створюєте захисний бар'єр – тонку плівку навколо волосся, що захищає його від впливу високих температур та зменшує ризики появи ламкості, а також посічених кінчиків та пересушування.

Використовуєте кондиціонер після масок

Маска для волосся може виконувати функцію закриття кутикули. Це потужний засіб для вашого волосся, який може збільшити живлення та допомогти у відновленні пошкодженого волосся. Втім, дуже важливо пам'ятати, що маска також має цю спеціальну функцію – закриття кутикули. Так вона може зберігати вологу та посилювати ефекти від корисних компонентів.

Та якщо після маски ви використаєте кондиціонер, це може негативно вплинути на її ефективність. Так ви утворите плівку на поверхні волосся, яка буде перешкоджати проникненню корисних компонентів всередину волосся.

В результаті, ваше волосся не отримає усіх поживних речовин, і ви фактично не отримаєте користі.