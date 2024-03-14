Волосы – это достаточно важный и заметный элемент внешности, поэтому ухаживать за ними стоит тщательно, ведь они считаются одной из составляющих красоты. И для того, чтобы они были и красивыми, и здоровыми, нужно правильно ухаживать за прядями и не допускать некоторых ошибок.

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Сон с мокрой головой

Спать с мокрой головой – это та привычка, вредность которой очень часто недооценивают. Когда вы ложитесь спать с мокрыми волосами, они могут стать особенно уязвимыми, а во время сна они также контактируют с подушкой, и это трение может привести к значительным повреждениям. Кроме того, влажные волосы из-за тепла вашего тела могут также пересушиться. Как следствие – ломкость и повреждения.

Кроме того, спать с мокрой головой не стоит и потому, что в результате этого волосы потеряют естественный блеск и здоровый вид. Поэтому если вы любите мыть голову вечером, стоит все же сначала дождаться, пока голова полностью высохнет, а уже потом ложиться спать.

Естественная сушка волос

Многие считают, что сушка феном может привести к ухудшению качества ваших волос, однако на самом деле достаточно вредным может быть и сушка на воздухе. Дело в том, что когда вы не используете фен, влага в волосах испаряется медленнее.

С одной стороны, это удобно – потому что вам не нужно тратить время на сушку феном. Впрочем, то, что волосы влажные, может в конце концов привести к довольно неожиданным проблемам: в частности, ломкости и секущихся кончиков.

Поэтому лучшим вариантом будет использовать фен на низкой температуре или вытирать волосы полотенцем из микрофибры, который может впитать большое количество влаги.

Пренебрежение термозащитой

Да, термозащита – это то, чем вы точно должны пользоваться, если хотите иметь крепкие и здоровые волосы. На самом деле это один из ключевых элементов, если вы используете фен, выпрямитель или любые другие термические средства для укладки.

С помощью таких средств вы создаете защитный барьер – тонкую пленку вокруг волос, что защищает их от воздействия высоких температур и уменьшает риски появления ломкости, а также секущихся кончиков и пересушивания.

Используете кондиционер после масок

Маска для волос может выполнять функцию закрытия кутикулы. Это мощное средство для ваших волос, который может увеличить питание и помочь в восстановлении поврежденных волос. Впрочем, очень важно помнить, что маска также имеет эту специальную функцию – закрытия кутикулы. Так она может сохранять влагу и усиливать эффекты от полезных компонентов.

Но если после маски вы используете кондиционер, это может негативно повлиять на ее эффективность. Так вы образуете пленку на поверхности волос, которая будет препятствовать проникновению полезных компонентов внутрь волос.

В результате, ваши волосы не получат всех питательных веществ, и вы фактически не получите пользы.