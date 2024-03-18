А все потому, что когда мокрые волосы прикасаются к постельному белью и подушке, то создают идеальную среду для размножения пылевых клещей.

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Этих микроскопических насекомых привлекают мертвые клетки кожи в постельном белье. Также они появляются в спальнях с высоким уровнем влажности. Именно поэтому рекомендуют менять постилки каждые две недели и менять наволочку, чтобы минимизировать контакт с пылевыми клещами.



Не ложитесь спать с мокрыми волосами / Фото Pexels

Есть несколько самых распространенных признаков того, что в вашей постели завелись вредители. Вы можете их заметить, если в комнате вы постоянно встречаетесь с основными раздражителями:

Сухой кашель;

Зуд кожи;

Чихание;

Затрудненное дыхание;

Зудящие и красные глаза;

Нарушенный сон.

Для того, чтобы не переживать, что на вашей подушке кишит пылевыми клещами, всегда высушивайте волосы перед тем, как будете ложиться спать. Всего 1 грамм пыли может содержать сотни пылевых клещей, поэтому не забывайте периодически менять постель. Вообще, эксперты не советуют хранить подушки более 2 лет.

Кроме того, ложась спать с мокрыми волосами, вы также можете размножить количество грибков и бактерий. Также встречается раздражение кожи. Если же ложиться спать так постоянно, то со временем это только приведет к шелушению кожи и сухости.