Що буде, якщо їсти апельсини кожного дня: неочікувана відповідь
- Щоденне вживання апельсинів може зміцнити імунну систему, покращити стан шкіри та кишківника завдяки вітаміну С, флавоноїдам, антиоксидантам і клітковині.
- Людям з рефлюксом або високим ризиком меланоми слід обережно вживати апельсини, а при виборі між соком і фруктом, краще обирати свіжий плід через вміст клітковини.
Взимку цитрусові є дуже популярними, тому апельсини часто з’являються у нашій фруктовій корзині на кухні. Фрукт може знизити рівень холестерину в організмі й має ще кілька корисних переваг.
Солодкі помаранчеві цитрусові багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини, пише 24 Канал з посиланням на Eatingwell.
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Про властивості апельсинів більшість з нас навіть не здогадуються, однак їх треба активніше додати у свій раціон, особливо під час зміни сезону, коли збільшується ризик ГРВІ. Ось список переваг, які дає щоденне вживання апельсинів.
Ви рідше хворієте
Цитрусові багаті на вітамін С, клітковину й антиоксиданти, які разом допомагають підтримувати імунну систему. Один середній апельсин містить 92% добової норми вітаміну С. В апельсинах багато флавоноїдів, які мають протимікробні, антиоксидантні та імуностимулювальні властивості.
Шкіра стане швидше гоїтися
Апельсин добре впливає на стан шкіри. Вітамін С відіграє ключову роль в синтазі колагену й загоєнні ран. Колаген є білком, який надає шкірі структуру й еластичність й залежить від вітаміну С, який допомагає засвоєння.
Апельсин добре впливає на стан шкіри / Фото Pexels
Покращення стану кишківника
В цитрусових міститься вода й розчинна клітковина, які допомагають частіше ходити до туалету, особливо під час закрепів. Апельсини збільшують біфідобактерії в травному акті, які покращують стан кишківника.
Зверніть увагу, що регулярно вживати апельсини не варто у випадку рефлюксу чи підвищеного ризику меланоми. Апельсини кислуваті, тому люди з печією можуть почати відчувати більше симптомів.
Обираючи між апельсиновим соком й фруктом, завжди обирайте свіжий плід. Апельсиновий сік складається з м’якуша, невеликої кількості клітковини та великої кількості цукру. А от в цілих апельсинах є багато клітковини, яка здатна забезпечити потреби тіла.