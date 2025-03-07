Справжній магніт для грошей: ось які купюри завжди мають бути в гаманці
- Гаманець має велике значення в езотериці, і для фінансового успіху рекомендується мати особисту щасливу купюру з номерами, що відповідають вашому дню народження або ініціалам.
- У гаманці також можна носити зерна кави, паличку кориці, червону нитку чи тканину, або пакетик дріжджів для примноження фінансів та захисту від витрат.
Гаманець – це дуже важлива річ в езотериці, яка начебто визначає рівень вашого фінансового успіху. Він накопичує в собі енергію грошей, і тому там завжди потрібно тримати кілька важливих купюр.
Якщо ви хочете, аби гроші завжди водилися у вашому гаманці, а фінанси до вас тягнуло, наче магнітом, можна подбати про те, аби при вас завжди був важливий фінансовий талісман, повідомляє 24 Канал. І стати ним може звичайнісінька купюра – але дуже уважно обрана.
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Як знайти особисту щасливу купюру?
Таку купюру точно потрібно мати у гаманці кожному! Знайти її не дуже важко: цифри номера банкноти мають збігатися з днем народження людини, або ж у ній мають бути числа, що відповідають вашому місяцю народження.
Та якщо у серійному номері банкноти є цифри з дня, місяця та року народження, вона стане найпотужнішим грошовим оберегом та магнітом – при цьому насправді неважливо, у якому саме порядку розташовані цифри.
А якщо літерна серія збігається з вашими ініціалами – така купюра теж буде приносити вам удачу. До речі, успіх і удачу можуть приносити також цифри 7 та 8 у купюрах – особливо потужними будуть ті, які мають три сімки чи вісімки поспіль.
На номінал купюри звертати уваги не варто – але її потрібно зберігати окремо від інших банкнот у гаманці. Робиться це для того, аби випадково не витратити ваш фінансовий талісман. Розмінювати таку купюру чи давати в борг також не можна.
Щасливу купюру завжди потрібно носити у гаманці / Фото Pexels
Що покласти в гаманець, аби притягнути гроші?
Окрім грошей, є ще кілька інших предметів, які можна покласти в гаманець для примноження фінансів. Вони діятимуть як обереги, аби захистити вас від необачних трат та притягнути приємні фінансові можливості.
Ось що потрібно покласти в гаманець:
- Зерна кави чи квасолю. Для того, аби очистити енергетику від безгрошів'я, радять покласти кілька зерняток до себе в гаманець – вони привернуть фінансові потоки.
- Паличка кориці. Народні прикмети стверджують, що кориця уберігає вас від фінансових проблем, і з нею гроші самі плистимуть до рук. До того ж на вашому боці завжди буде талан – бо він начебто любить цей солодкий та терпкий запах.
- Червона нитка чи тканина. Червоний колір у багатьох культурах – це символ багатства та достатку, тож носити багряну річ може бути дуже корисно. Така традиція існує і донині: чимало людей намагаються обирати гаманець саме такого кольору.
- Пакетик дріжджів. Гроші ростимуть, як на дріжджах – варто тільки покласти їх до свого гаманця. Він буде приносити також і щастя, головне – слідкувати, аби він був надійно закритий.