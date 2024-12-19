Чим відрізняються чорні та зелені оливки: знають не всі

Певно, кожна людина, яка вперше куштує оливки, відчуває такий собі гастрономічний шок. Адже смак у них досить насичений, але не всі знають, чим відрізняються оливки від маслин.

Чорні та зелені оливки можуть здатися неймовірно схожими в усьому, окрім кольору, повідомляє 24 Канал. Але й смак у них відрізняється, а чому – знають зовсім не всі.

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Як відрізнити маслину від оливки

Насправді оливки та маслини – це плоди з одного дерева, оливи. Втім, попри те, що вони солоно-пряні, насправді технічно вони вважаються фруктами. А оливка від маслини відрізняється тільки строком достигання. І зелена – це недозріла, а чорна – стигла.

Окрім того, процес обробки маслин та оливок значно відрізняється. Зелені оливки спершу вимочують у лужному розчині та піддають ферментації перед консервуванням у сольовому розчині. А ось чорні оливки, що вже достигли, консервують одразу ж, пропускаючи етап з ферментацією.

Через це відрізняється і смак: зелені оливки більш гіркі, а ось чорні – м'якші та маслянисті. Зелені також часто бувають більш солоними, але на це вже впливає спосіб їхнього консервування та маринування.



Маслини та оливки суттєво відрізняються / Фото Pexels

До речі, інша відмінність маслин від оливок: їх фарбують. Втім, боятися глюконату заліза, яким оливки "чорнять", не варто. Його використовують як фарбник, але насправді він має лікувальні властивості та може підіймати рівень гемоглобіну.

Які оливки корисніші?

За поживною цінністю зелені оливки містять більше натрію, вітаміну Е, калорій та жиру. Окрім того, у зелених оливках часто можна знайти начинку, що робить їх тільки більш калорійними. Натомість маслини містять більше заліза.

Окрім того, і маслини, і оливки понижують рівень цукру в крові та покращують мозковий кровообіг.