Не заливайте чай окропом: якою має бути оптимальна температура

Ми звикли робити чай одразу після того, як закипіла вода та заливати чашку окропом. Та виявляється, є сорти чаю, яким протипоказана гаряча вода.

Чай однаково всі люблять незалежно від погоди – холодно на вулиці чи спекотно. Втім заварювання чайного листя передбачає вплив гарячої води для того, щоб воно розкрило смак та аромат. Однак занадто сильна температура може навіть зіпсувати чай.

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Чи можна заварювати чай окропом

Заливання чаю окропом – це найпоширеніший спосіб приготування, але для різних видів чаю має бути оптимальна температура води та час заварювання, тому це необхідно врахувати.

Зелений та білий чай відносяться до ніжних та цінних сортів, тому для них треба використовувати охолоджену воду, щоб зберегти тонкий аромат та уникнути запаху перегоряння. А от для чорного чаю можете використовувати окріп. Він допоможе підсилити аромат та повністю відкриє смак.

Якщо зелений чай треба заварювати за температури 80°C не більше 3 хвилин, аби уникнути гіркоти, то чорний заварюють окропом та настоюють від 3 до 5 хвилин, щоб отримати насичений смак.



Різні види чаю потребують різної температури води / Фото Pexels

Чому деякі чаї не можна заливати окропом

Окріп може впливати на смак та аромат. Висока температура води здатна обпалити чайне листя, тож напій може гірчити і бути вже не таким смачним. Особливо гірким через окріп може стати зелений чай.

Як правильно заварювати чай

Нагрійте воду до кипіння. Для чорного чаю це може бути окріп, для зеленого – вода до температури 80°C. Покладіть в чашку одну чайну ложку чаю. Тоді обережно залийте водою та дайте час настоятися. Чорному чаю потрібно 5 хвилин, а зеленому вистачить до 3 хвилин.