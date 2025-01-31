Цибуля є на кухні в кожної господині, а без неї не обходиться приготування більшості страв, пише 24 Канал з посиланням на Radio Club. Саме тому варто знати про переваги кожної з них, щоб обрати для себе найкорисніший варіант.

Читайте також З одного куща збиратимете відро: ось 6 сортів картоплі з найкращим урожаєм

Жовта цибуля

Цей вид цибулі є універсальним, оскільки її використовують найчастіше у приготуванні страв. Вона має яскраво виражений аромат та гіркуватий смак. Плюс такої цибулі в тому, що вона найкраще карамелізується та вважається зі всіх видів найкориснішою, оскільки містить у десять разів більше антиоксидантів, ніж червона чи біла цибуля. Жовта цибуля чудово підходить для смаження, тушкування та приготування супів.

Червона цибуля

Вона містить багато соку й найкраще підходить до різних салатів. Фахівці радять вживати червону цибулю під час застудних захворювань, щоб полегшити симптоми. Часто червоною цибулею часто декорують страви. Її гіркуватий смак з’являється не одразу, лише після того, як проковтнете шматочок. У червоній цибулі є багато клітковини, що сприяє здоровому травленню.



Названо найкращий вид цибулі / Фото Pexels

Біла цибуля

Така цибуля має м’який смак та не є дуже хрумкою. Білу цибулю радять використовувати для приготування гамбургерів, різних соусів, цибулевого супу та сальси. Цибуля містить багато вітаміну С та антиоксидантів, які борються із запаленнями.

Шалот

Така цибуля має тонкий та вишуканий смак, не гірчить та має приємний запах. Шалот часто додають як начинку до пиріжків, в різні маринади чи заправки. Цибуля добре доповнює м’ясо, рибу та перші страви.