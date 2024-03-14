Навіть якщо ви аматор і тільки почали вирощувати домашні рослини, вам точно доводилося чути, що всі рослини мають різні потреби і можуть добре рости тільки у випадку, якщо отримують хороший і відповідний догляд. Та одна помилка може серйозно нашкодити рослинам чи навіть призвести до загибелі.
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Головна помилка у догляді за рослинами
Чи є у вас вдома ваза з фруктами? Якщо так – це чудово, адже це корисні продукти, які містять багато різних вітамінів та можуть бути дуже корисними. Та те, що добре для людей, не завжди добре впливає на рослини.
І якщо ви поставите свої вазони надто близько до місця, де зберігаються фрукти – чекайте біди. Ви могли про це навіть не підозрювати, та під час дозрівання плоди можуть виділяти етилен – тобто газ, який досить швидко вбиває і рослини, і квіти. Така особливість фруктів змушує деяких флористів називати їх "тихими вбивцями".
Тож якщо ви поставите свої рослини поряд із фруктами, це може загальмувати їхній ріст, а також спричинити певні деформації. Наприклад, ви можете помітити скручування листя чи те, що бутони не будуть розпускатися.
Окрім того, це навіть може призвести до передчасної смерті вашої рослини.
Квіти не варто ставити біля фруктів / Фото Pexels
Втім, різні кімнатні рослини по-різному страждають від впливу етилену. Та для того, щоб точно запобігти усім можливим наслідкам – вам потрібно відставити усі ваші рослини якомога далі від ємності з фруктами.
Стосується це також і квітів у вазі – краще їм знайти інше місце, інакше вони зав'януть швидше, ніж вам би, певно, хотілося.