Навіть якщо ви аматор і тільки почали вирощувати домашні рослини, вам точно доводилося чути, що всі рослини мають різні потреби і можуть добре рости тільки у випадку, якщо отримують хороший і відповідний догляд. Та одна помилка може серйозно нашкодити рослинам чи навіть призвести до загибелі.

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Головна помилка у догляді за рослинами

Чи є у вас вдома ваза з фруктами? Якщо так – це чудово, адже це корисні продукти, які містять багато різних вітамінів та можуть бути дуже корисними. Та те, що добре для людей, не завжди добре впливає на рослини.

І якщо ви поставите свої вазони надто близько до місця, де зберігаються фрукти – чекайте біди. Ви могли про це навіть не підозрювати, та під час дозрівання плоди можуть виділяти етилен – тобто газ, який досить швидко вбиває і рослини, і квіти. Така особливість фруктів змушує деяких флористів називати їх "тихими вбивцями".

Тож якщо ви поставите свої рослини поряд із фруктами, це може загальмувати їхній ріст, а також спричинити певні деформації. Наприклад, ви можете помітити скручування листя чи те, що бутони не будуть розпускатися.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Окрім того, це навіть може призвести до передчасної смерті вашої рослини.



Квіти не варто ставити біля фруктів / Фото Pexels

Втім, різні кімнатні рослини по-різному страждають від впливу етилену. Та для того, щоб точно запобігти усім можливим наслідкам – вам потрібно відставити усі ваші рослини якомога далі від ємності з фруктами.

Стосується це також і квітів у вазі – краще їм знайти інше місце, інакше вони зав'януть швидше, ніж вам би, певно, хотілося.