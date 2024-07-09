Одна помилка після прання, яка псує одяг і машинку: знають одиниці
Джерело:"Главред"
Дотримання всього кількох простих правил під час прання допоможе вам зберегти довговічність і пральної машинки, і свіжість одягу.
Можливо, у вас є звичка після прання ще на кілька годин залишати чистий одяг у барабані пральної машини? Що ж, від неї краще відмовитися, адже вона може принести чимало шкоди й одягу, і деяким компонентам побутової техніки.
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Чому не можна залишати чистий одяг в барабані машинки
Ваша пральна машина, попри те, що є досить надійною, не може служити вічно. Та якщо ви хочете суттєво продовжити цей термін, важливо розуміти основні правила користування. Саме з цієї причини важливо прибирати білизну з барабана відразу ж після прання. Волога, що залишається у ньому, може призвести до утворення цвілі та завдасть шкоди і одягу, і самій машинці.
Фахівці радять запускати цикл віджимання відразу ж після прання, або ж виймати білизну з машинки прямо після того, як прання закінчилося. Тримайте дверцята відчиненими для того, щоб забезпечити гарну вентиляцію та запобігти накопиченню зайвої вологи.
Одяг не можна залишати в барабані / Фото Pexels
Чи може одяг пліснявіти у машинці
Звісно, може! Якщо ви залишите мокрий одяг у барабані надто надовго, він стане ідеальним місцем для розмноження різноманітних бактерій та плісняви, й вам доведеться прати його знову, аби позбутися характерного аромату.
Та запобігти цьому досить просто – виймайте речі з машинки відразу ж після прання.
Чому одяг погано пахне після прання
Поганий запах можуть спричиняти кілька факторів. Сирість, що утворюється від залишання одягу в барабані, призводить до запаху цвілі.
Окрім того, деякі машинки можуть накопичувати бруд на внутрішніх деталях, і це також може бути причиною неприємного запаху.