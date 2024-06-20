5 несподіваних солодощів, які покращують метаболізм і допомагають скинути вагу

Жага до солодкого дуже часто стає на заваді плану здорового харчування та схуднення. Втім, це не означає, що її потрібно повністю побороти – набагато простіше та краще буде знайти здорові альтернативи улюбленим солодощам.

Для того, щоб не збитися зі шляху правильного харчування, вам потрібно заздалегідь знайти замінники улюбленим солодощам. І дієтологиня Софія Тернер поділилася кількома варіантами, які можуть вам сподобатися.

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Сир і ананас

Сир – це продукт, насичений білком, тож він допоможе прискорити ваш метаболізм завдяки термічному ефекту їжі. Це означає, що ваше тіло спалює більше калорій, коли перетравлює білок, ніж жири та вуглеводи.

Окрім того, білок допомагає зберегти м'язову масу, а це є вирішальним для того, аби підтримувати швидкий метаболізм. Але для того, щоб перетворити сир на солодощі, додайте до нього ананас, який містить корисний фермент бромелайн – він має протизапальні властивості та допомагає у травленні.

Чорничні вівсяні кекси

Вівсяні кекси з чорницею – це чудовий варіант, як для солодощів. Вони стануть не тільки смачною закускою, але можуть принести ще й неабияку користь для вашого метаболізму.

В них містяться й антиоксиданти, складні вуглеводи та розчинну клітковину, які будуть надзвичайно корисні для вас.

Парфе з грецького йогурту

Грецький йогурт – це продукт, який є неймовірним джерелом білка, тож він відіграє вирішальну роль у тому, що ви почуватиметеся ситими та зможете підтримувати роботу м'язів. Поєднання білка та пробіотиків може покращити травлення та ефективність метаболізму.

А ось ягоди поєднують солодкість та низьку калорійність. Окрім того, у них можна знайти чимало антиоксидантів та клітковини.



Закуски можуть бути солодкими та корисними водночас / Фото Pexels

Вишні та волоські горіхи

Це поєднання буде не тільки дуже смачним та поживним. Вони відомі своїми поживними властивостями та допомагають послабити окислювальний стрес та зменшити запалення в організмі.

Натомість горіхи багаті на омега-3 жирні кислоти та поліфеноли, тож ця закуска матиме потужну протизапальну дію та прискорюватиме метаболізм.

Мигдаль у чорному шоколаді

Мигдаль – це продукт, наповнений флавоноїдами та поліфенолами, які можуть покращити метаболізм та чутливість до інсуліну. Натомість темний шоколад може захистити клітини від пошкоджень, зменшити запалення та навіть покращити загальний стан здоров'я.