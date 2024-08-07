4 найбрудніші частини машини, про які забуває більшість водіїв: придивіться до них

Літо – це сезон не тільки спеки й хорошої погоди, а й пилюки, тому водіям доводиться приділяти особливу увагу миттю своєї автівки. Та навіть якщо вам здається, що вона чиста й блискуча, ви все ще можете пропускати деякі важливі частини.

Навіть якщо ви часто миєте зовнішню частину своєї машини, коли ви востаннє серйозно чистили салон? Звісно ж, більшість автомобілістів регулярно пилососять килимки, але решта машини?

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Сидіння автомобіля

Перш за все почати потрібно з того, аби пропилососити сидіння своєї автівки, аби прибрати приховані частинки пилу та крихти, які могли потрапити між сидіннями. Переконайтеся, що перевірили кожен куточок – зокрема між спинками та за подушками.

Після цього ви можете приготувати розчин з теплої води з кількома краплями мила чи дистильованого оцту та обережно потерти сидіння круговими рухами. А якщо на них залишилися стійкі глибокі плями, тоді варто збризнути на це місце газовану воду та дозволити їй постояти протягом години. Після цього повторіть очищення.



Машину потрібно якісно мити / Фото Pexels

Кермо та дверні ручки

Ці частини машини мають чиститися надзвичайно регулярно, адже ви торкаєтеся їх кожного разу, коли користуєтеся автомобілем. Чимало цих частин виготовлені з гуми, а це робить їх особливо сприйнятливими до вловлення різного бруду та поширення бактерій.

Вентиляційні отвори

Вам знадобиться невелика щітка чи шматочок тканини, адже вентиляцію машини потрібно почистити дуже ретельно. Річ у тому, що саме ці отвори можуть поширювати мікроби по всьому салону, коли ви вмикаєте кондиціонер.

Для очищення ви можете використати м'яку щітку чи ганчірку з мікроволокна, аби обережно вимести пил та сміття з вентиляції.

Розлита вода та конденсат з підсклянника

Дуже часто у цій частині машини збирається волога, а вона в автомобілі надзвичайно небажана. Тож для того, аби уникнути її накопичення, ви можете скористатися тканиною. А для очищення використайте стару зубну щітку.