Обрізка плодових дерев навесні – це завдання, що допомагає позбутися мертвих та старих гілок, стимулює ріст нових пагонів та зберігає здоров'я рослин, повідомляє 24 Канал. Ось тільки є дерева та чагарники, які обрізати навесні все ж не варто.

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Азалії

Якщо ви хочете навесні насолодитися цвітінням азалії, краще не обрізати її навесні. Це – чагарник, що цвіте у цю пору, тож квіткові бруньки на гілках зав'язалися ще попереднього літа. Вони можуть бути вічнозеленими та навіть листопадовими чагарниками, і обрізати такі рослини потрібно одразу ж після цвітіння.

Дуболиста гортензія

Гортензії досить складно обрізати. Річ у тім, що деякі види цієї рослини квітнуть на старій деревині, а деякі – на новій. І дуболиста гортензія – це багаторічний чагарник, що має великі грона довгастих квіткових волотей, які цвітуть на старій деревині.

Ці рослини потрібно обрізати восени, а не навесні. Не варто займатися обрізкою, аж поки усі квіти не зів'януть. Втім, садівники стверджують, що хворі гілки можна обрізати, щойно ви їх побачите.



Гортензію не варто обрізати навесні / Фото Pexels

Форзиція

Певно, форзиція – це квітучий чагарник, що може прикрасити будь-який сад. Її жовте яскраве цвітіння означає прихід весни, та якщо ви обріжете її до того, як кущ відцвіте, квітів можна й не дочекатися.

Основні переваги форзиції полягають в тому, що ці багаторічні рослини швидко ростуть, мають витончену форму та майже не потребують догляду.

Сливи та абрикоси

Дерева навесні перебувають у стані спокою, і якщо їх обрізати рано навесні, це може вплинути на врожайність, і плодів ви просто не дочекаєтеся. Найкращий час для обрізки дерев – коли закінчиться їхній вегетаційний період, коли бруньки ще не почали набухати. Багато досвідчених садівників також відкладають обрізку плодових дерев до осені – тоді це менше зашкодить рослині.

Якщо ж дерева були посаджені восени, тоді навесні все ж можна провести першу обрізку, коли дерева тільки починають активно рости. Важливо спершу вкоротити скелетні гілки, а вже потім формувати верхівку дерева. Якщо гілки великі, їх обрізають на третину, слабші – на половину довжини. Слабкі гілки варто видалити повністю.