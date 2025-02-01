Найкращий час для посадки декоративних дерев – це весна чи осінь, коли ґрунт вже вологий, а рослини добре адаптуються до нових умов. І краще запланувати зміни у ландшафті ділянки заздалегідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

Цікаво Не згниють навіть вологою зимою: чим обробити дошки за копійки

Гліцинія

Для цього дерева, що виглядає, як рослина з казки, потрібно підшукати сонячне місце та добре дренований родючий ґрунт. Вона підходить для створення зон відпочинку та надає ділянці романтичної атмосфери.

Цвітіння гліцинії може різнитися від ніжно-бузкового до білого, а регулярна обрізка допоможе зберегти його декоративну форму та охайний вигляд.

Магнолія

Це дерево, що наповнить весну на вашій ділянці яскравими барвами. Люблять її садівники через великі, чашоподібні квіти з ніжними рожевими та білими пелюстками. Магнолію потрібно висадити в родючий та дренований ґрунт. Можна її садити і окремо, і в композиції з чагарниками – як-от гортензіями чи форзиціями.



Магнолію можна посадити в саду / Фото Pexels

Катальпа

Через велике листя це дерево дуже легко впізнати – і якщо ви хочете додати до свого подвір'я трохи екзотики, воно підходить ідеально. Для катальпи потрібно знайти сонячне місце. Вона добре перекосить спекотне літо, тож її можна спокійно висаджувати на південних ділянках. Восени катальпа дарує декоративні стручки, що можуть додати дереву цікавого вигляду.

Плакуча береза

Це дерево може додати чимало витонченості вашому саду. Елегантні гілки берези створюють легку атмосферу, а білий стовбур буде виглядати красиво навіть взимку. Ця декоративна рослина чудово підходить для створення природних композицій.

Японський клен

Це дерево зачарує навіть досвідчених садівників своїм яскравим різнокольоровим листям, що від весни до осені змінює кольори. А витончена форма крони робить його ідеальним вибором для невеликих садів та внутрішніх двориків.