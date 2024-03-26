Певно, кожен дачник мріє про сад, у якому дерева ростуть та дають урожай самі собою, без постійних обрізок, обприскувань та обробок. І такі дерева справді існують – вони невибагливі та можуть рости у будь-якому ґрунті.

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Яблука ранетки

Цей сорт яблук дрібний та кислий та дуже нагадує дикі яблуні, і саме через це не потребує багато турботи. Такі дерева можуть рости на будь-якій землі і дуже рідко хворіють. Окрім того, вони добре переносять холоди та можуть рясно плодоносити. Якщо яблука свіжі, їх зазвичай не їдять. Втім, такі плоди чудово підходять для компотів, соків, повидла та варення.

Алича

Певно, алича – це одне з найбільш невибагливих фруктових дерев. Воно може роками плодоносити навіть на давно покинутій ділянці, куди вже роками ніхто не приїжджає. Втім, перед посадкою дерева вам все ж варто уточнити у продавця, чи є цей сорт самоплідним. Якщо так, тоді дерево може рости і одне. У іншому випадку вам доведеться посадити ще 2 – 3 дерева поруч для того, щоб відбувалося запилення.

Горіх

Горіхи – це також ті дерева, які прекрасно ростуть без піклування з боку людини. Вони можуть витримувати і спеку, і морози, а також їм буде достатньо всього двох поливів на місяць.

І з кожним роком горіх буде давати тільки більше урожаю. Вони також можуть добре приживатися на бідному ґрунті, і якщо у вас є досить велика ділянка вільної землі, ви можете посадити волоський горіх.



Дерево горіха майже не потребує догляду / Фото Pexels

Якщо ж простору небагато, тоді підійде і ліщина.

Рожева черешня

Рожева черешня – це мало не ідеальний варіант для тих людей, які не люблять возитися із садом. Попри те, що черешня називається рожевою, ягоди насправді на ній жовто-червоні.

Це дерево може давати дуже багато урожаю і вирізняється хорошим імунітетом та морозостійкістю.

Обліпиха

Обліпиха не тільки смачна та неймовірно корисна, але також майже не потребує догляду. Рослина може переносити морози та спеку, а також приживається на будь-якому ґрунті та буде добре плодоносити.

Та при покупці підберіть відразу два саджанці – чоловічий та жіночий. У іншому випадку дерево просто не буде цвісти.