Справа тут не лише у забобонах, але у раціональному підході, пише 24 Канал. Їх найкраще саджати за парканом, а не на подвір’ї. Біля приватних будинків ви майже ніколи не побачите дуб чи вербу, і це не просто так.

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Які дерева не можна садити біля будинку

Дуб

На подвір’ї ніколи не садіть дуб, оскільки є прикмета, що це дерево віщує смерть господаря. Кажуть, що його аура сприймає лише сильних духом й тілом людей.

Береза

Не варто саджати біля будинку березу, оскільки вона забирає з ґрунту багато води, обділяючи молоді дерева, які можуть дати погані плоди влітку та восени.



Березу не варто садити біля будинку / Фото Pexels

Верба

З цим деревом пов’язано багато прикмет. Не дарма називають вербу плакучою, виявляється дерево може принести багато життєвих випробовувань.

Тополя

Якщо вірити прикметам, то тополя позбавляє від негативної енергетики, втім, якщо підійти з раціонального боку, то коренева система тополі може пошкодити фундамент. Не забувайте про тополиний пух в червні, який протипоказаний алергікам.

Сосна

Це дерево не має ніяких поганих прикмет, але на подвір’ї саджати її не варто, а все тому, що вона створює дуже густу тінь та може погубити всі рослини поруч, які не отримуватимуть сонячного світла.