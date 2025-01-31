Деякі рослини, на жаль, просто не підходять для подвір'я – навіть якщо вони вам дуже сильно подобаються. Тож перед тим, як висаджувати дерево біля дому, переконайтеся, що так воно не принесе шкоди вашій ділянці та фундаменту дому, повідомляє 24 Канал.

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Сосна

Попри те, що сосна – це красива та приємна вічнозелена рослина, садити її прямо біля дому не варто. І на це є кілька причин – по-перше, біля сосни не ростимуть інші рослини. А ось коли з дерева почне падати хвоя, навіть трава пожовтіє, тож про привабливі клумби з квітами чи будь-яку іншу зелень можна буде забути.

Тополя

Дерево не радять висаджувати на подвір'ї через те, що воно має надзвичайно крихкий стовбур. Велика негода, гроза чи вітер можуть призвести до того, що з нього опадатимуть гілки, що можуть пошкодити дах та інші споруди. Окрім того, пух тополі є сильним алергеном, тож на цей фактор також потрібно зважати.

Липа

Аромат липи, що цвіте, приємний, але якщо перебувати біля нього постійно, може розболітися голова. Окрім того, завдасть неприємностей і сік, що постійно витікає дерево. Будьте готові, що стежка біля липи постійно матиме липкі сліди. А поставити садові меблі чи авто під деревом також не вдасться – відмити їх після цього буде надзвичайно складно.



Липу не варто садити у дворі / Фото Pexels

Магнолія

Чарівні квіти магнолії притягують заздрісні погляди усіх сусідів, а ще – трипсів, попелиць та купу інших шкідників, через яких може початися передчасне опадання листя. І якщо на це у вас немає часу та бажання, краще висадити замість дерева щось інше.

Береза

Дерево потребує надзвичайно багато вологи, і через це може висушити весь ґрунт навколо. Інші рослини не зможуть конкурувати за вологу із березою, і через це ростимуть погано та часто хворітимуть.