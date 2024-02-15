Запам’ятайте, що деякі рослини не дають врожай через те, що ви посадили їх з тими деревами, які заважають їхньому росту. Культури, які мають спільних шкідників, не можуть повноцінно рости поряд на одній ділянці.

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Також багато рослин виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть стимулювати зростання сусіднього дерева або призупиняти його. Якщо ви вже плануєте посадку рослин навесні, то радимо вам дізнатися, які ж дерева чи кущі ягід не вживаються між собою.

Що не можна садити біля яблуні

Біля яблуні не рекомендовано садити ялицю та інші хвойні, оскільки вони сильно окислюють ґрунт. Яблуня не зможе повноцінно розвиватися, якщо біля неї буде посаджений персик. Не варто саджати дерева біля місця посадки картоплі, оскільки під час росту вона забирає з ґрунту багато поживних речовин. Поганими сусідами також є черешня, калина, горобина, ялівець та бузок.



Яблуня не любить сусідства з персиком / Скриншот Semena

Що не можна садити біля груші

Груша не любить барбарис, який має спільні з нею хвороби та шкідників. Не варто садити поруч з грушею бук, оскільки через масивне коріння, яке потім розростеться, груша не зможе давати повноцінно плоди.

Що не можна садити біля персика

Не рекомендовано поруч з персиком висаджувати яблуню, грушу, черешню та вишню. Дві останні рослини будуть сильно затінювати дерево.

Що не можна садити біля сливи

Сливу не можна вирощувати поруч з грушею, яблунею, чорною смородиною та ялиною.

Що не можна садити біля вишні

Не дуже добре вживається вишня поруч з абрикосом, який виділяє у ґрунт токсичні речовини, які з часом можуть вбити вишню. Також рослина не любить кущів смородини, які забирають вологу з ґрунту.