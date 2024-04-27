Якщо ви хочете привабити до свого дому щасливу енергетику, покращити здоров'я саду та навіть порадувати себе урожаєм, вам потрібно правильно підібрати дерева для посадки. І ось кілька з них, які ідеально підійдуть.

Цікаво Чим потрібно підживлювати кавуни та дині: сусіди будуть заздрити врожаю

Горобина

Горобину наші предки вважають потужним оберегом для дому, який може захищати житло від злих сил та покращувати настрій. Окрім того, деякі навіть вірять, що горобина може позитивно впливати на гормональний фон людей. За прикметами горобина також є символом жіночого початку і допомагає у тому, щоб переживати труднощі.

Акація

Якщо ви хочете зробити корисну інвестицію у своє здоров'я, тоді посадіть у дворі акацію. І чай з неї, і акацієвий мед неймовірно корисні для здоров'я, а ось аромат квітучого дерева може покращити настрій.

Дерево також може покращити якість ґрунту, на якому росте, а також добре відомі і медоносні властивості акації, тож ваш сад тоді ніколи не обійдуть стороною бджоли.

Модрина

Модрина, звісно, не принесе вам плодів, але буде слугувати чудовим декоративним деревом, яке може приваблювати позитивну енергетику. Дерева ці вважаються також потужним антистресом.

Запах модрини може заспокоювати, а також допомагає впоратися із негараздами та відновити душевні сили. Окрім того, є у модрини і сильні лікувальні властивості.

Груша

Груші наші предки вважали символом довголіття та міцного шлюбу. Вважається, що посадити грушу буде дуже корисно для міцності подружжя. Дерево також корисне для того, щоб вирощувати поряд різноманітні ягоди. Груша може захищати малину, смородину та виноград.