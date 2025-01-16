Ці дерева біля дому можуть захищати від лиха та проганяти зло

Дерева біля дому можуть мати чимало користі – вони захищають від вітру, створюють затишок та тішать красивим цвітінням.

Виявляється, деякі дерева можуть не тільки бути декоративними, але й захищати оселю від лиха – принаймні, у цьому переконані езотерики, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І для того, щоб усунути всю негативну енергетику в домі, потрібно переконатися, що поряд з ним росте всього кілька дерев.

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Береза

Дерево відоме не тільки тим, що може створити надзвичайно затишне подвір'я, але й приносить щастя, гармонію та кохання в будинок. Окрім того, існує прикмета й про те, що береза приносить людям, які її посадили, багатство.

Також висаджена на ділянці береза може стати передвісником позитивних змін.

Горобина

Це дерево може позитивно вплинути на сімейні стосунки та зробити їх міцнішими та теплішими. Окрім того, прикмети стверджують, що горобина може відігнати заздрощі від дому та захистити від негативних подій.



Горобину варто садити біля дому / Фото Pexels

Горобина може подарувати власникам ділянки додатковий захист, а також виглядає неймовірно у будь-яку пору року.

Вишня

Якщо ви хочете мати біля свого дому не декоративне, а плодове дерево, тоді вишня стане просто ідеальним варіантом. Перш за все, навесні її цвітіння точно прикрасить вашу оселю, а влітку червоні ягоди принесуть чимало користі.

Окрім того, висадження вишневого дерева може стати додатковим способом привернути фінансове процвітання. Дуже часто вишня асоціюється не тільки з успіхами у грошах, але й зі злагодою в домі.