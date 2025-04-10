Навіть не беріться за прибирання у ці дні: тільки притягнете негаразди

Прибирання – це неприємний, але потрібний обов'язок, з яким доводиться мати справу кожного тижня. Втім, є дні, коли за нього краще не братися.

Езотерики переконані, що прибирання можна проводити не завжди, повідомляє 24 Канал. Начебто є деякі дні тижня, коли прибирання може принести більше шкоди, ніж користі вашій оселі.

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Понеділок

Пращури вірили, що понеділок – це не найбільш сприятливий день для прибирання. Зокрема, пов'язано це з тим, що перший день тижня асоціюється із новим початком, і вважається, що краще зберегти енергію на більш важливі справи.

Люди вірили, що якщо в цей день мити підлогу, можна також вимити з дому і всю позитивну енергію.

Четвер

Це – день, коли краще утриматися від прибирання. Вважається, що цей день тижня дуже тісно пов'язаний із фінансами. Якщо цього дня проводити прибирання, можна випадково вимести і вимити з дому усі гроші. Тож для того, аби не позбутися фінансового успіху та достатку, радили відкласти очищення оселі.

До речі, раніше ми вже розповідали, в які дні перед Великоднем не можна займатися миттям вікон – можете так притягнути невдачі та біду в дім.

П'ятниця

П'ятниця – це час, коли не радять проводити прибирання. Забобонні люди переконані, що якщо взяти в руки ганчірку чи віник у цей день, можна приректи себе на великі борги. В цей день також можуть з'явитися перешкоди та невдачі у різних справах.



В п'ятницю не можна проводити прибирання / Фото Pexels

Неділя

Цей день взагалі не підходить до прибирання, і проводити його в неділю категорично заборонено. Вірили, що так можна залучити у дім біди та негаразди. Здавна цей день тижня потрібно було присвятити походам у церкву, відпочинку та спілкуванню у родинному колі. Неділя вважалася днем духовного та енергетичного очищення помешкання. А ось прибирання бруду потрібно було залишити на інший день.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Коли прибирати у домі?

Вірили, що є два ідеальні дні для прибирання у оселі – вівторок та субота. Якщо прибирати саме у ці дні тижня, вважалося, можна залучити в дім і достаток, і удачу, і щастя.

Втім, попри те, що понеділок – невдалий день для прибирання, можна все ж зайнятися в нього легкими справами – протерти пил чи провітрити кімнату. Так можна навіть покращити енергетику дому. Те саме стосується і середи – в цей день також можна зайнятися доглядом за кімнатними рослинами – начебто це принесе достаток у вашу оселю.