Саме ці дрова треба купити на зиму: підійдуть для камінів та печі
У селах чи на дачах активно користуються печами, чи камінами, тому без дров нам не обійтися. Для того, щоб правильно поводитися з дерев’яною піччю, треба знати, які дрова обирати.
Виявляється, що не вся деревина підходить для печі чи каміна, пише 24 Канал з посиланням на Gardens Illustrated. Саме тому треба знати, які ж саме дрова потрібно купляти.
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Ясен
Це дерево дає гарний жар та стійке полум’я. Ясен ідеально підходить для печі чи каміна й вважається найкращою деревиною для горіння.
Дуб
Після зрізу дуб треба висушувати понад 2 роки. Деревина є щільною, тож горить повільно, тому використовувати дуб треба з колодами, які швидко згорають.
Дуб підходить для каміна чи печі / Фото Pexels
Береза
Ця деревина підходить для каміна та печі однаково добре. Вона дає добре тепло, хоч і швидко горить. Найкраще палити її разом з в’язом та дубом.
Бук
Через високий вміст води в буці, перед спалюванням його треба добре висушити. Найкраще буде потримати його роки 3, аж тоді додавати в піч чи камін для горіння.
Вишня
Це фруктове дерево повільно горить, однак має чудову тепловіддачу й віддає гарний аромат. Кору вишні можна використовувати як природний розпалювач для каміна та вогню.