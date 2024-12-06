Именно эти дрова надо купить на зиму: подойдут для каминов и печи

В селах или на дачах активно пользуются печами, или каминами, поэтому без дров нам не обойтись. Для того, чтобы правильно обращаться с деревянной печью, надо знать, какие дрова выбирать.

Оказывается, что не вся древесина подходит для печи или камина, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardens Illustrated. Именно поэтому надо знать, какие же именно дрова нужно покупать.

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Ясень

Это дерево дает хороший жар и устойчивое пламя. Ясень идеально подходит для печи или камина и считается лучшей древесиной для горения.

Дуб

После среза дуб надо высушивать более 2 лет. Древесина является плотной, поэтому горит медленно, поэтому использовать дуб надо с бревнами, которые быстро сгорают.



Дуб подходит для камина или печи / Фото Pexels

Береза

Эта древесина подходит для камина и печи одинаково хорошо. Она дает хорошее тепло, хоть и быстро горит. Лучше всего жечь ее вместе с вязом и дубом.

Бук

Из-за высокого содержания воды в буке, перед сжиганием его надо хорошо высушить. Лучше всего будет подержать его года 3, только тогда добавлять в печь или камин для горения.

Вишня

Это фруктовое дерево медленно горит, однако имеет прекрасную теплоотдачу и отдает хороший аромат. Кору вишни можно использовать как естественный разжигатель для камина и огня.