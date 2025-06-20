Здавалося б, приготування шашлику – це зовсім проста справа. Та люди, які готують його щороку, знають, що тут є чимало хитрощів – правильно замариноване м'ясо, добре підібраний мангал та навіть те, які дрова ви обрали. Тож 24 Канал ділиться переліком найкращих дров для приготування літнього делікатесу.

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Як закладати дрова для шашлику?

Передусім потрібно розібратися, як саме правильно складати дрова у мангал – адже від цього залежить чимало. При розпалюванні потрібно одразу класти максимальну кількість деревини – адже підкидання дров в процесі призведе до того, що вугілля утворюватиметься нерівномірно.

А ось шампури намагайтеся розташовувати щільно один до одного, аби максимально обмежити доступ кисню до вугілля – інакше доведеться весь час гасити полум'я. Подбайте. аби з обох кінців шампура залишався запас для перевертання – не менше 4 – 5 сантиметрів.

До слова, раніше ми розповідали, як легко почистити мангал від жиру та нагару – для цього знадобиться лише кілька хвилин.

На яких дровах не можна смажити шашлик?

Існує кілька видів деревини, які обирати категорично не радять – деякі з них зіпсують смак вашої страви, а інші є навіть небезпечними для здоров'я.

Отож, ось на яких дровах смажити шашлик не рекомендують:

фарбована деревина – вона під час горіння виділятиме токсичні сполуки, які не тільки зіпсують смак шашлику, але й можуть бути шкідливими;

– вона під час горіння виділятиме токсичні сполуки, які не тільки зіпсують смак шашлику, але й можуть бути шкідливими; вологі дрова – вони не дають жару, натомість зіпсують вам відпочинок великою кількістю кіптяви та диму;

– вони не дають жару, натомість зіпсують вам відпочинок великою кількістю кіптяви та диму; трухляві та гнилі дрова – вони також горітимуть дуже погано та не дадуть достатню кількість жару;

– вони також горітимуть дуже погано та не дадуть достатню кількість жару; сосна та ялина – ці породи дерева зовсім не підходять для приготування їжі. І все через смолу, що виділяється у процесі горіння та може негативно впливати на смак їжі й залишити у вашому шашлику неприємну гіркоту.



На соснових дровах готувати шашлик не можна / Фото Pexels

Найкращі дрова для смаження шашлику

Твердість та м'якість породи дерева впливають на кількість жару, що виділятимуть дрова. І справжні поціновувачі смаку переконані, що для копчення та приготування шашлику найкраще використовувати дерева фруктових порід.

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Яблуня, наприклад, може наповнити м'ясо фруктовими нотами, і її також часто використовують для копчення. Деревина щільна, і не залишає по собі дуже багато попелу. Натомість абрикос може надати вашому шашлику солодкуватого, мигдалевого смаку. Дерево горить довго та не утворить багато сажі.

Вишня також принесе неповторний аромат, а горить так довго, що за одну закладку можна приготувати 8 – 10 кілограмів м'яса. Грушу варто обирати, якщо хочете зберегти м'якість м'яса – вона не засушує його, а створює запечену скоринку згори.

Ось ще кілька вдалих варіантів: