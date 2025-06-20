Найкращі дрова для ідеального шашлику: секрет знають одиниці

Літо – це найкращий час для того, аби поласувати смачним, соковитим шашликом, приготованим на природі. Але чимало людей зважають лише на якість м'яса та зовсім не замислюються, як дрова впливають на смак страви.

Здавалося б, приготування шашлику – це зовсім проста справа. Та люди, які готують його щороку, знають, що тут є чимало хитрощів – правильно замариноване м'ясо, добре підібраний мангал та навіть те, які дрова ви обрали. Тож 24 Канал ділиться переліком найкращих дров для приготування літнього делікатесу.

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Як закладати дрова для шашлику?

Передусім потрібно розібратися, як саме правильно складати дрова у мангал – адже від цього залежить чимало. При розпалюванні потрібно одразу класти максимальну кількість деревини – адже підкидання дров в процесі призведе до того, що вугілля утворюватиметься нерівномірно.

А ось шампури намагайтеся розташовувати щільно один до одного, аби максимально обмежити доступ кисню до вугілля – інакше доведеться весь час гасити полум'я. Подбайте. аби з обох кінців шампура залишався запас для перевертання – не менше 4 – 5 сантиметрів.

До слова, раніше ми розповідали, як легко почистити мангал від жиру та нагару – для цього знадобиться лише кілька хвилин.

На яких дровах не можна смажити шашлик?

Існує кілька видів деревини, які обирати категорично не радять – деякі з них зіпсують смак вашої страви, а інші є навіть небезпечними для здоров'я.

Отож, ось на яких дровах смажити шашлик не рекомендують:

фарбована деревина – вона під час горіння виділятиме токсичні сполуки, які не тільки зіпсують смак шашлику, але й можуть бути шкідливими;

– вона під час горіння виділятиме токсичні сполуки, які не тільки зіпсують смак шашлику, але й можуть бути шкідливими; вологі дрова – вони не дають жару, натомість зіпсують вам відпочинок великою кількістю кіптяви та диму;

– вони не дають жару, натомість зіпсують вам відпочинок великою кількістю кіптяви та диму; трухляві та гнилі дрова – вони також горітимуть дуже погано та не дадуть достатню кількість жару;

– вони також горітимуть дуже погано та не дадуть достатню кількість жару; сосна та ялина – ці породи дерева зовсім не підходять для приготування їжі. І все через смолу, що виділяється у процесі горіння та може негативно впливати на смак їжі й залишити у вашому шашлику неприємну гіркоту.



На соснових дровах готувати шашлик не можна / Фото Pexels

Найкращі дрова для смаження шашлику

Твердість та м'якість породи дерева впливають на кількість жару, що виділятимуть дрова. І справжні поціновувачі смаку переконані, що для копчення та приготування шашлику найкраще використовувати дерева фруктових порід.

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Яблуня, наприклад, може наповнити м'ясо фруктовими нотами, і її також часто використовують для копчення. Деревина щільна, і не залишає по собі дуже багато попелу. Натомість абрикос може надати вашому шашлику солодкуватого, мигдалевого смаку. Дерево горить довго та не утворить багато сажі.

Вишня також принесе неповторний аромат, а горить так довго, що за одну закладку можна приготувати 8 – 10 кілограмів м'яса. Грушу варто обирати, якщо хочете зберегти м'якість м'яса – вона не засушує його, а створює запечену скоринку згори.

Ось ще кілька вдалих варіантів: