Лучшие дрова для идеального шашлыка: секрет знают единицы

Лето – это лучшее время для того, чтобы полакомиться вкусным, сочным шашлыком, приготовленным на природе. Но многие люди обращают внимание только на качество мяса и совсем не задумываются, как дрова влияют на вкус блюда.

Казалось бы, приготовления шашлыка – это совсем простое дело. Но люди, которые готовят его ежегодно, знают, что здесь есть немало хитростей – правильно замаринованное мясо, хорошо подобранный мангал и даже то, какие дрова вы выбрали. Поэтому 24 Канал делится перечнем лучших дров для приготовления летнего деликатеса.

Интересно Можно ли есть картофель с бородавками: ответ надо знать всем

Как закладывать дрова для шашлыка?

Прежде всего нужно разобраться, как правильно складывать дрова в мангал – ведь от этого зависит немало. При разжигании нужно сразу класть максимальное количество древесины – ведь подбрасывание дров в процессе приведет к тому, что угли будут образовываться неравномерно.

А вот шампуры старайтесь располагать плотно друг к другу, чтобы максимально ограничить доступ кислорода к углям – иначе придется все время тушить пламя. Позаботьтесь. чтобы с обоих концов шампура оставался запас для переворачивания – не менее 4 – 5 сантиметров.

Кстати, ранее мы рассказывали, как легко почистить мангал от жира и нагара – для этого понадобится всего несколько минут.

На каких дровах нельзя жарить шашлык?

Существует несколько видов древесины, которые выбирать категорически не советуют – некоторые из них испортят вкус вашего блюда, а другие даже опасны для здоровья.

Итак, вот на каких дровах жарить шашлык не рекомендуют:

крашеная древесина – она во время горения будет выделять токсичные соединения, которые не только испортят вкус шашлыка, но и могут быть вредными;

– она во время горения будет выделять токсичные соединения, которые не только испортят вкус шашлыка, но и могут быть вредными; влажные дрова – они не дают жара, зато испортят вам отдых большим количеством копоти и дыма;

– они не дают жара, зато испортят вам отдых большим количеством копоти и дыма; трухлявые и гнилые дрова – они также будут гореть очень плохо и не дадут достаточное количество жара;

– они также будут гореть очень плохо и не дадут достаточное количество жара; сосна и ель – эти породы дерева совсем не подходят для приготовления пищи. И все из-за смолы, что выделяется в процессе горения и может негативно влиять на вкус пищи и оставить в вашем шашлыке неприятную горечь.



На сосновых дровах готовить шашлык нельзя / Фото Pexels

Лучшие дрова для жарки шашлыка

Твердость и мягкость породы дерева влияют на количество жара, что будут выделять дрова. И настоящие ценители вкуса убеждены, что для копчения и приготовления шашлыка лучше всего использовать деревья фруктовых пород.

До речі, знайти дрова за найкращими цінами можна на Prom. А ще мангал, шампури, намети і купа всього для відпочинку. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Яблоня, например, может наполнить мясо фруктовыми нотами, и ее также часто используют для копчения. Древесина плотная, и не оставляет после себя очень много пепла. Зато абрикос может придать вашему шашлыку сладковатого, миндального вкуса. Дерево горит долго и не образует много сажи.

Вишня также принесет неповторимый аромат, а горит так долго, что за одну закладку можно приготовить 8 – 10 килограммов мяса. Грушу стоит выбирать, если хотите сохранить мягкость мяса – она не засушивает его, а создает запеченную корочку сверху.

Вот еще несколько удачных вариантов: