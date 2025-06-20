Картофель с бородавками непригоден к употреблению, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Как появляются бородавки на картофеле

Возбудителем болезни является почвенный грибок, который может сохраняться в форме спор десятки лет. Благоприятными условиями заражения являются влажная, застой воды на участке, густые посадки и температура воздуха 15 – 20 °C. Инфекция может распространяться через зараженную почву, инвентарь, обувь и даже насекомых.

Как предотвратить поражение бородавками

Чтобы не подвергать картофель бородавкам, нужно соблюдать севооборот. Нельзя сажать картофель чаще, чем раз в 3 года в одном месте. Дачники советуют выбирать устойчивые сорта, которые менее подвержены болезням. Перед высадкой посадочный материал нужно обработать препаратами на основе манкоцеба, тирама и металаксила.



Картофель с бородавками является очень вредным / Фото Pexels

Важным является уход за почвой. На грядках уменьшайте кислотность с помощью золы и компоста. Также нужно избегать застоя воды. Обеззаразить почву можно хлорпикрином и формалином. После сбора урожая грядку надо полностью убрать от ботвы и остаток клубней.

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Опытные огородники используют биопрепараты, которые подавляют патоген и влияют на укрепление иммунитета растения. Среди популярных народных средств используют настой лука или золу, настой чеснока и мульчирование соломой. В систематическом подходе эти средства могут быть вполне полезными.

Почему нельзя есть картофель с бородавками

Картофельный рак является опасным, поэтому такие клубни нельзя есть, хранить, или как-то обрезать для употребления. Вместе с бородавками на клубнях появляется парша, поэтому весь картофель нужно выбросить.