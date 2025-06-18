Молодой картофель окрашивает руки из-за наличия в кожуре вещества, которое является красителем, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Чем отмыть руки от молодого картофеля
Именно поэтому перед чисткой молодых картофелин, стоит одевать защитные перчатки. Если все же о них вы забыли, или не имели их дома, то руки можно отмыть с помощью проверенных методов.
Сода
Обычная пищевая сода способна прекрасно очистить руки от пятен. Сначала замочите их в теплой воде, а потом посыпьте содой и немного потрите мягкой щеткой, чтобы краситель лучше отошел.
Мыльная смесь
Натрите 50 граммов хозяйственного мыла и добавьте половину литра воды, а потом смешайте все и добавьте к жидкости две таблетки гидроперита. Полученную смесь нанесите на кожу примерно на 20 минут, а потом смойте и увлажните руки кремом.
Лайфхаки, которые способны отмыть руки от картофеля / Фото Pexels
Лимонная кислота или сок лимона
Натрите руки лимоном или лимонной кислотой и смойте водой. После этого вымойте их и нанесите защитный крем.
Помидор
Этот метод многих может удивить, но помидор действительно помогает избавиться от пятен после чистки молодого картофеля. Нужно нанести на кожу сок помидора и оставить на 10 минут, а потом помыть водой.
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Вазелин
Воспользуйтесь вазелином, чтобы отмыть руки от красителя. В качестве альтернативы можно использовать глицерин или гидрофильное масло. Подержите средства на руках несколько минут, а потом вымойте их хорошо с мылом.